解放軍少將批美國挑戰政策底線　會以制裁對台售武企業等措施反制

解放軍少將、軍事科學院戰爭研究院院長陳榮弟今日（22日）上午出席活動時表示，美國在台灣問題上屢屢挑戰中國的政策底線，又在香港等問題上干涉中國內政，增加國家安全複雜性和不確定性。他同時批評台灣買數架飛機意圖「挾洋自重」，陸方會以制裁美國對台售武企業等措施反制。

陳榮弟批評民進黨政府「挾洋自重」。（中國軍網）

陳榮弟今日出席中國記協新聞茶座時表示，美國明確把中國作為首要的戰略競爭對手，挑起中美經貿摩擦，又在台灣問題上屢屢挑戰中國的政策底線，干涉西藏、新疆、香港等中國內政，在南海搞「所謂的自由航行」，高頻率、大尺度遞進中國沿海偵察，這些都增加中國國家安全複雜性和不確定性。

他說，和平發展、合作共贏的時代潮流不可逆轉，但國際安全的不穩定性和不確定增加，世界並不太平主要因為美國調整國家安全戰略、國防戰略和軍事戰略。

美國國務院周一（20日）正式批准向台灣出售66架「F16V」戰機以及其他設備系統，總值80億美元，可望一個月後生效。美國國務院批准向台灣出售66架「F16V」戰機以及其他設備系統，總值80億美元，可望一個月後生效。（資料圖片）

斥民進黨政府「挾洋自重」 破壞台海局勢穩定

陳榮弟批評，台灣民進黨政府買數架飛機意圖「挾洋自重」，是「吹著口哨走夜路」給自己壯膽，反問台灣「此舉能使軍隊有多少提高」；又指當前台海形勢更加嚴峻，民進黨政府頑固堅持台獨分裂立場，拒不承認九二共識，在分裂道路越走越遠，而美國頻頻介入台灣事務，一再向台獨分裂勢力發出錯誤信號，嚴重破壞台海局勢穩定，嚴重損害中美關係。

陳榮弟形容，美國對台售武是「背信棄義」，陸方「一定會有反制」，如制裁對台售武企業，亦不排除有其他措施。他並強調，解決台灣問題、實現國家完全統一是中華民族根本利益，以及實現中華民族偉大復興必然要求，「搞台獨搞分裂，中國人民絕不答應，中國政府絕不允許，中國軍隊絕不容忍。」