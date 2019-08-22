【觀察】國民黨與民進黨爭搶「美國糖」 　大陸怎麼看？

國民黨前新北市長朱立倫，近期以私人行程名義赴美，不過後來他表示為了能幫國民黨多溝通一些美台關係，以及兩岸關係的觀點，因此最終仍安排2天的訪問行程。

前新北市長朱立倫（中）14日下午搭機赴美，他表示會以國民黨前主席的身分表明國民黨的立場，不要讓民進黨好像成為美國華府唯一的聲音。（中央社）

而在他與傳統基金會（Heritage Foundation）學界智庫和美國國務院官員會面之後，他說在會晤的過程當中，美方官員很清楚的表達：「美方絕對沒有特別支持民進黨或是國民黨。如果有這種誤解，那麼這樣的誤解是來自於目前執政黨是民進黨，美方與台互動密切，其實代表的是美方對台整體的美台友好」。

顯然朱立倫的「澄清」是試圖扭轉外界認為美國力挺台灣現任總統蔡英文的印象，試圖讓國民黨在2020總統大選中關於美台關係方面不至於失分太多。

史無前例，美國在台協會（AIT）台北辦事處處長酈英傑率領AIT內部要員，於2019年8月20日公開參訪台灣海軍高雄左營基地。（AIT@Facebook）

而為何國民黨與民進黨都要爭相搶「美國糖」呢？由於美國是台灣大部分民眾認定的安全屏障，因此獲得美國的支持將在台灣選舉中扮演重要腳色，能帶給台灣民眾和平穩定發展的美好想像。

而近期的確有美台關係又不斷升温的迹象。8月19日，美國總統特朗普（Donald Trump）親口證實，已批准軍售台灣F-16戰機，並已預先通知國會。此外，美國在台協會（AIT）台北辦事處處長酈英傑率領AIT內部要員，於當地時間8月20日公開參訪台灣海軍高雄左營基地，參觀包括紀德級（Kidd Class）萬噸驅逐艦，以及台軍陸戰隊的AAV-7兩棲登陸車，這些都是美國出售給台灣的武器裝備。美國在台協會成立以來，從未公開與台灣軍方進行如此密切的接觸。而這些舉動也被台灣社會認為美國力挺台灣現任總統蔡英文的政治舉動，或者至少說，蔡政府是美國所信賴的「準軍事同盟的盟友」。

不過，美國當然不會說自己正試圖「干預台灣選舉」，最多隻會說對於台灣總統的理想標準是什麼。根據《中評社》在2019年5月3日報道，美國在台協會（AIT）前理事主席卜睿哲（Richard Bush）在接受訪問時，被問及誰是台灣下一任總統的理想人選的問題時有這樣的回答，「我們從來不說什麼是理想的候選人，但喜歡政策與美國基本利益一致者，也就是和平穩定。」

AIT台北辦事處處長酈英傑於8月20日拜訪高雄市長韓國瑜。（AIT@Facebook）

當然，這些話聽在大陸官方和民間的耳中，或許會覺得邏輯不通。如果所謂美國對台軍售的目標是追求和平穩定，而不會導致兩岸「擦槍走火」，背後顯然是抱持對於中國大陸的敵意，並認為威嚇就能解決兩岸問題。此外，大陸並不真的介意國民黨或民進黨何者跟美國好，倘若在有兩岸共識的情況下，大陸也能諒解台灣的美國立場，馬政府時期就是一個例子。

美國對台灣領導者的想法，除了追求所謂「和平穩定」之外，重點是要能配合美國的戰略佈局和國家利益。而對美國來說，無論是民進黨或國民黨都有贏得2020總統大選的機會，因此美國也不會完全傾向只支持單邊，而是採取兩邊下注的策略，這點可由AIT於參訪台灣高雄軍事基地後，又去拜訪韓國瑜討論訪美相關事宜可得到印證。因此可以說，朱立倫的說法或許並沒有錯，台美友好不等於支持民進黨。不過，對於台灣民眾來說，或許並不這樣認為。