李克強會見韓國外長和日本外相　日韓期待三國領導人年底會晤成功

國務院總理李克強今天（22日）上午在人民大會堂會見在北京出席中日韓外長會的韓國外長康京和、日本外相河野太郎。國務委員兼外長王毅參加會見。

李克強祝賀中日韓外長會成功舉行。他表示，今年是中日韓合作啟動20周年。三國地緣相近，人文相通，經濟互補性強，合作潛力巨大。在當前世界經濟不穩定不確定性繼續上升、全球經濟貿易下行壓力增大背景下，中日韓加強合作不僅有利於自身發展，也將為地區和世界經濟發揮「穩定器」和「推進器」作用。中方高度重視中日韓合作，願同韓方、日方一道，推動三國合作向更高層次邁進。

李克強與韓國外長康京和握手。（新華社）

李克強指出，中日韓合作取得很大發展，重要性和必要性還將進一步凸顯。三國應當維護以規則為基礎、以世貿組織為核心的多邊貿易體制，爭取早日達成全面、高水平的中日韓自貿協定，促進貿易和投資自由化便利化。共同推動科技創新，共享發展機遇和創新成果。共同促進發展繁榮，推進東亞合作。共同維護地區和平穩定，為政治解決半島問題、實現朝鮮半島無核化和地區持久和平作出積極貢獻。密切人員往來，增進人民之間相互了解，夯實三國合作的民意基礎。

韓國外長康京和表示，此次韓中日三國外長會取得積極成果，對三方下一步合作進行規劃。韓方期待年內在華舉行的三國領導人會議取得成功，為地區和平穩定與發展作出貢獻。韓中關係發展良好，韓方對韓中未來合作充滿信心。

李克強與日本外相河野太郎握手。（新華社）

日本外相河野太郎表示，日中韓三國外長就面向未來、開展務實合作達成廣泛共識。日方願同中韓密切配合，確保年內領導人會議取得圓滿成功。日中兩國高層交往密切，各領域合作持續深入。日方願同中方一道，推動兩國關係長期健康穩定發展。