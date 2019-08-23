【逃犯條例】新華社：「一國兩制」的新問題要抱建設態度想法解決

內地官媒《新華社》在周五（23日）發表題為《祖國，永遠是香港發展的堅強後盾》評論員文章，指出日前正式發布的有關深圳建設「中國特色社會主義先行示範區」的文件，為包括香港在內的粵港澳大灣區發展帶來新機遇，「香港各界人士共同期盼，盡快止暴制亂、恢復秩序，走出紛爭與內耗，積極融入國家發展大局，為香港贏得光明的未來」。 文章有提到，「一國兩制」的新問題，「要正確看待、理性分析，抱着建設性的態度，一起想辦法解決問題。」

文章指香港的繁榮穩定離不開祖國，「祖國不僅是香港抵禦風浪、戰勝挑戰的最大底氣所在，也是香港繁榮發展的巨大機遇所在」。香港回歸20多年來，不但「一國兩制」在香港的實踐取得舉世公認的成功，「從應對亞洲金融危機到應對國際金融危機，再到處置『非典』疫情，每到關鍵時刻，中央政府總是全力支持香港攻堅克難」、「從推動香港離岸人民幣業務到支持香港參與『一帶一路』建設，從開通『滬港通』、『深港通』、『債券通』到推進粵港澳大灣區建設，國家支持香港培育新優勢，發揮新作用，實現新發展，作出新貢獻。」

文章指香港要盡快止暴制亂、恢復秩序，繼續積極融入國家發展大局，「為香港贏得光明的未來」。（資料圖片）

文章認為，香港當前正處於發展關鍵期，挑戰和機遇並存，風險和希望同在，「如果社會持續動蕩不安，發展腳步勢必陷入停頓，香港各種問題都難以破解，香港和國家的利益、廣大市民的福祉都將受到損害」。文章亦強調，祖國是香港最大的「靠山」，「一國兩制」是香港最大的優勢，「對『一國兩制』實踐中出現的一些新情況新問題，要正確看待、理性分析，抱着建設性的態度，一起想辦法解決問題。人人都出一份力，個個都盡一份責，就沒有過不去的坎」。

文章在最後指，堅守「一國」之本、善用「兩制」之利，著眼「國家所需」、發揮「香港所長」，香港結合自身優勢，抓住建設「一帶一路」、粵港澳大灣區等重大機遇，發展必將開創新的境界，「香港的作用不可替代，香港的發展大有可為！」

（新華社）