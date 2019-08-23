【2020台灣大選】「郭柯王」合體　殊途同歸還是貌合神離？

郭台銘、柯文哲與王金平23日的首度「同框」，之所以能得到近乎全台灣的注目，很大一部分是由於這三人雖有或多或少的政治能量，但政治論述實乃天壤之別，形成某種奇妙反差。也因此，台灣各界都在關注這具有相異的論述的三人，能蹦出什麼火花。 撰稿：林嘉禾

郭台銘（中）、柯文哲（右）和王金平（左）首度在同一個公開場面現身，出席「八二三砲戰」紀念音樂活動，三人比鄰而坐。（譚英瑛攝）

對郭柯王合體的關注，其實可以拆成「政治能量」與「政治論述」兩個層次來看。首先，政治能量是一種權力（power），權力是中性的、不必然互斥，故能分能合；而政治論述卻是主觀理念，帶有個人願望與理想的論述，要能夠與他人整合，不會是簡單的事。

台灣政壇在2018年以來進入選舉旺季，新生了許多政治能量，除了角逐縣市首長選舉外，更重要的是2020年大選的爭奪。即使民進黨、國民黨先後確認了該黨總統候選人，台灣政壇對藍、綠都失望的態度仍具有相當大的能量正在積累。

郭台銘站在中間與柯文哲、王金平一同與軍機合照。（楊騰凱攝）

對此，以白色力量崛起、並於近期組建台灣民眾黨的柯文哲，極力拉攏國民黨內初選失利的郭台銘與王金平，「聲聲喚」了一個月，好不容易才有8月23日的八二三砲戰紀念音樂會「同台」。現場近百位記者雲集顯示出三人政治能量合體確實不容小覷，但是三人互動並不熱絡，顯然與「整合」還有相當大的差距。

所謂「整合」，除了與政治實力息息相關的政治分工外，理念因素也是不可避免的重點。三人在理念因素上具有顯而易見的差距，以兩岸論述為例，郭台銘曾指出「一個中華民族底下，一個中華民國，一個中華人民共和國，這是我堅持的理念」，這話曾經被部分台灣媒體與政治人物質疑是不可能實踐的「兩個中國」。王金平雖曾為其緩頰，表示「我跟他都是中華民國派」，但王金平顯然沒那麼在乎主權問題，而較偏向文化民族層面，例如他曾提出兩岸「血脈相連，都是中華兒女，都是同根生」。由此可見，郭王看似同是「中華民國派」，就已有了差距。

而柯文哲顯然離上述兩人更遠。柯文哲除了平日常常稱中國大陸為「中國」，近日被問及自己是不是中國人時，更指出中國人有不同定義，「如果台灣在中華文化圈裡面，我們不會否認這個事實；經濟上中國大家可以談；只是在政治上的中國，在現階段就不可能嘛」。他雖曾提及「國是中華民國，家是台灣」，咸信無人會把他歸類為「中華民國派」，就這個角度而言，柯文哲與郭王兩位宛若雞兔，論整合談何容易？

郭台銘、柯文哲、王金平一同與軍機合照敬禮。（楊騰凱攝）

現在台媒與政治人物對郭柯王三人合作的關注雖大，卻幾乎都還沒談到理念整合的問題。柯文哲此前引用孫中山「思想、信仰、力量」階段表示三人處於「思想」階段，其實並不準確；柯文哲提到三人對台灣未來共同的擔憂是合作基礎，這也難以稱上理念，而更像是政治話語的使用，畢竟「心繫台灣」的人不在少數。

郭柯王三人的「合體」，既然從理念上來看根本是貌合神離，那為什麼這三人還會如此樂於被製造話題？其實也是因為他們各有所圖。柯文哲對三人碰面著力最深、最久，且甚至還特意在同台場合將名字簽在郭台銘旁邊，貼近郭台銘的意味濃厚。

柯文哲組台灣民眾黨之後，越來越多分析指稱民眾黨跟民進黨票源有重疊的問題，他必須尋找突破，除了強調自己專業、科學（相對民進黨過於注重意識形態）外，也積極開拓泛藍的票源。柯文哲對郭台銘遞那麼多橄欖枝，就有洗清民眾黨「過綠」嫌疑，並將觸角伸進藍軍的意圖，這不難理解。

部分藍營支持者建議郭台銘能跟國民黨「報備參選」續戰總統大選。吳敦義表示，國民黨已經有提名人了，還再報備要傷腦筋。（資料圖片／聯合新聞網）

對郭台銘來說，柯文哲給他現階段國民黨給不了的話題與舞台，維繫他的人氣以及考慮2020年參選的空間，但究竟是要逐鹿、還是沉隱？隨著登記聯署的底線9月17日越發接近，局勢也越來越清晰，且現在距離2020年大選只剩141天，籌組競選團隊難度只會越來越大，但他今日大聲呼喚「捍衛中華民國自由民主的決心，永不改變」，維持了半個月以來的神秘感。聽眾究竟是誰？再度給人一些遐想。

王金平雖然在同台中顯得相當愉悦，但因為他在台灣內部並沒有太大的支持率，不是大局所繫，只憑藉一些讓人摸不透的政治語言，徒人猜想。王金平極善於將自身鑲嵌入大局，也為國民黨整合投入更多變量，但至今仍未坦率表露其究竟所圖為何。

郭柯王三人碰面雖引起喧騰，畢竟仍難以掩蓋整合的障礙，是以像徵意義大於實質意義。但無人能否認，這樣的象徵意義，在台灣政壇詭譎多端的2019年確實具有莫大影響力，也是這三人一時竟能引領風騷，壓了民、國兩黨候選人的風光。但回到最根本的問題，既然整合難以進入深層次，這三人究竟各自要的是什麼？或者究竟藉著「整合」各自在盤算什麼？或許一時之間仍難以公諸於世，但是如果始終停留在話題層次、不斷操作，則在台灣人民眼中，或許看到的就漸漸不會是「為台灣好」的初心，而是滿滿的政治算計了。