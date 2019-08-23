習近平甘肅視察空軍某基地　強調牢記初心使命，提高打贏能力

8月19日至22日，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在甘肅省進行考察，8月22日，他到空軍某基地視察。

據新華社今天（23日）報道，習近平在視察時強調，要深入學習貫徹新時代中國特色社會主義思想和新時代黨的強軍思想，深入貫徹新時代軍事戰略方針，牢記初心使命，提高打贏能力，以優異成績慶祝新中國成立70周年。

8月22日，習近平到空軍某基地視察。習近平接見駐甘肅部隊副師職以上領導幹部和團級單位主官。（新華社）

習近平通過視頻察看了基地有關部隊，並接見了駐甘肅部隊副師職以上領導幹部和團級單位主官。 據報道，中央軍委副主席許其亮陪同視察。

據早前報道，8月19日至22日，習近平到甘肅省考察調研，首站即到敦煌，隨後，沿河西走廊自西向東，經嘉峪關、張掖、武威，穿越河西走廊東部地理分界線的烏鞘嶺，最後一站是蘭州。

+ 3 + 2

8月20日，習近平在甘肅省張掖市高台縣瞻仰了中國工農紅軍西路軍紀念碑和陣亡烈士公墓，向西路軍革命先烈敬獻花籃，並參觀了中國工農紅軍西路軍紀念館。 多年來，習近平是第一位祭拜西路軍的中共總書記，他的此一行程被外界解讀為中共釋放的又一政治信號。