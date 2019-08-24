【中美貿易戰】互加關税報復　官媒：中方有能力堅決奉陪到底

中美貿易戰再度升級，中國周五（23日）晚宣布反制措施，決定對原產於美國約750億美元進口商品加徵5%至10％的關税，並對原產於美國的汽車及零部件恢復加徵關税。 其後美國總統特朗普（Donald Trump）在Twitter宣布，由10月1日開始，美國對2500億美元中國貨的進口關税，由25%調升至30%，又要求美國企業撤出中國。 對此，中國官媒《人民日報》周六（24日）刊登題為《第三輪反制說到做到》的評論文章，稱面對美國一些人單方面挑起並升級經貿摩擦，中方有能力堅決奉陪到底。

《人民日報》評論批評稱，今年5月以來中美經貿摩擦驟然升級，是美國一些人一再違背中美兩國元首共識，毫無理性、毫不節制地揮舞關税大棒。（資料圖片）

評論指出，今年5月以來中美經貿摩擦驟然升級，是美國一些人一再違背中美兩國元首共識，毫無理性、毫不節制地揮舞關税大棒。「這種損人不利己的挑釁，已經逼近美國人民所能承受的極限。面對美國各界反對加徵關税的聲音一浪高過一浪，美國一些人就是充耳不聞。」

評論又引用中國「古代先賢」的名句稱，「有信而無詐」是安道，「利人之所害」是危道，稱美國在以霸蠻手段攫取利益的危道上走得越遠，遇到的反制之力就會越強。

評論強調，中方公告的第三輪反制方案力度很大：恢復對原產自美國的汽車及零部件加徵關税，會成為美國製造業的痛；首次將美國生產的原油納入反制範圍，意味著美國登上世界第一大原油出口國之際紅利縮水；針對美國大豆進一步反制，會使其喪失價格優勢從而難以進入中國市場……「面對如此這般的意志與實力的強烈對撞，美國股市等金融市場料將難以淡定了。」

評論最後稱，中國的反制之舉，是應對美方單邊主義、貿易保護主義的被迫之舉。「即便美國一些人執意選擇零和之戰，中方也有能力奉陪到底。歷史終將證明，守公道、行正義的一方，才是能夠笑到最後的一方。」

（人民日報）