【中美貿易戰】中國反制措施的三大訊號：堅決、有策略、趨利避害

中美貿易戰再度升級，美國總統特朗普上週四（15日）宣布將對剩餘的3000億美元中國輸美商品加徵10%的關税後，中國本週五（23日）推出反制措施，決定對原產於美國約750億美元進口商品加徵5%至10％的關税，並對原產於美國的汽車及零部件恢復加徵25%、5%關税。 公告一出，中國官媒隨即陸續刊出評論文章，對美發動輿論戰，為中方的反制措施「保駕護航」。也有媒體分析梳理這次中國反制手段的特點，認為透露出三大訊號。

中國官方聲明強調，反制是被迫的決定，希望美方回到阿根廷雙邊首腦共識上來，圖為2019年6月29日大阪會晤。（AFP）

新華社：中方反制精準有力

新華社23日刊登題為《堅決反制貿易霸凌 捍衛中方合法權益》的時評指出，繼今年5月之後，美方再宣布加徵關税措施，這一行徑違反了世界貿易組織規則，更背離了兩國元首阿根廷會晤共識和大阪會晤共識。「中方此番採取反制措施，是應對美方單邊主義、貿易保護主義的被迫之舉，更是堅決捍衛國家和人民利益的有力反擊。」

文章進一步分析稱，此次中方反制精準有力。9月1日實施的清單內容主要包括大豆以及首次納入的原油等產品，12月15日實施的清單內容包括玉米、棉花、水產品、汽車及零部件等產品，精準選取彰顯中方堅定立場。

央視：任何極限施壓對中國都沒用

央視則在24日發表題為《用理性克制實施精準反制》的國際鋭評稱，中方進行反制，合理且正當。「這也再次用實際行動表明：任何極限施壓對中國都沒用，中國反制說到做到。」鋭評強調，中方對貿易戰已多次表明態度：不願打、不怕打、必要時不得不打。此次堅決反制，表明中方這一態度始終沒有改變。

環時：中國反制措施「貨真價實」

此外，環球時報24日也刊登社評《中國的工具籃裡都是反制美方的實錘》。社評說，中國從不主動升級中美貿易戰，但當美方增加對華極限施壓的新砝碼時，中國一定會回敬以必要的措施，讓美方蒙受相應的損失。「中國這一『規定動作』的發生十分準時，而且貨真價實。」

中國的工具籃子裝的可不是一些口號，它們每一樣都關係到美方的切實利益。……我們深信經濟規律比美國政府的操縱力要強大得多，也知道中方新的反制措施同樣會給美國經濟帶來新的痛感。

中國祭出反制措施後，美國總統特朗普在Twitter宣布，由10月1日開始，美國對2500億美元中國貨的進口關税，由25%調升至30%，又要求美國企業撤出中國。（AFP）

中國反制措施透露三大訊號

另據自媒體微信公號「甜甜餘味」的文章稱，從去年4月4日到今天，針對美方301措施的關税反制，中國國務院關税税則委員會一共發布了三輪共7條公告。本月23日發布的對750億美元進口商品採取措施，就是開啟了第三輪反制。文章認為，與以往歷次相比，這次措施的出台仍然透露出三大信號。

第一個訊號是中方鬥爭的堅決性更明顯。文章稱，美方正式公布新一輪加税措施一週後，中方的措施就出台了，可見中方早已準備了不止一種預案。此外，中國加徵關税的商品列出了清單一和清單二，分別對應美方出台的AB清單；而且兩個公告一同發布，除了列出新清單，還恢復了一度暫停的對原產於美國的汽車及零部件加徵的關税。

第二個訊號是中方更為注重鬥爭的策略性。文章指出，在税委會公布的新清單（清單一）裏，一直備受關注的大豆將面臨30%的關税。此外，能源產品首次列入清單，再加上汽車及零部件恢復徵税，對於一向倚重能源出口、號稱「車輪上的國家」的美國來說，「打擊力度還是有份量的」。

文章還說，與之前的清單相比，本輪列表中的商品價值約750億美元，幾乎涵蓋了美國出口的各行各業，表明打擊面更廣。「受美國人工成本高啟、產業鏈中低端環節缺失、價廉物美的中國商品可替代選擇少等原因影響，加徵中國進口日用品關税，美國的消費者將成為買單者。」

第三個訊號是中方「趨利避害，實事求是」。文章稱，首先無論是清單一還是清單二，階梯式税率都是個明顯的特點。既要形成打擊對方的效果，又要盡可能降低自己的損失。

其次，加税商品雖然多，但是都有替代方案。無論是採購南美的大豆，還是加大從歐洲、日本的汽車及零部件進口，以及中國國內對豬飼料的配方改良，增加種植的大豆，「一系列應對措施，早已有條不紊地展開」。

文章最後總結稱，由上不難看出，中方在應對美方的貿易戰升級方面，已經有了愈來愈多的經驗和愈來愈靈活務實的手段。因此第三輪反制是一次有理有利有節的被迫反制。