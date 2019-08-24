「網紅」外交官趙立堅出任新聞司副司長　成華春瑩副手

中國外交部官網「組織機構」一欄已更新顯示，中國駐巴基斯坦大使館臨時代辦趙立堅已任外交部新聞司副司長。目前，擔任中國外交部新聞司司長的是華春瑩，副司長為耿爽、于敦海、趙立堅。由於在社交媒體推特上十分活躍，趙立堅被稱之為「網紅」外交官。

外交部網站顯示，外交部新聞司有人事調整。（網站截圖）

據悉，臨時代辦是指在外交代表大使或公使缺位或因故不能執行職務時，被委派代理其職務的外交人員。

趙立堅於2010年5月開通Twitter賬號，現在有20多萬粉絲。據悉，此前5月份把蘋果切成華為LOGO的圖片曾由趙立堅在推特首發。他還開玩笑說，特朗普這麼痛恨一家中國民營企業的原因揭曉了，看看華為的標識，它把蘋果切成了碎片。

趙立堅曾在Twitter上發文說，特朗普這麼痛恨一家中國民營企業的原因揭曉了，看看華為的標識，它把蘋果切成了碎片。（網絡圖片）

另外，趙立堅還多次在Twitter上就中國問題「論戰」。

2018年12月31日，Twitter上一個名叫Rabia Azhar的女子發佈消息稱，一名新疆（原文：東突厥斯坦）的穆斯林遭到警察毒打，僅僅因為這個穆斯林在“抄寫古蘭經”。她還配了一段視頻，視頻中有一名男子正在被一名穿著迷彩服的男子毆打，還有一名身穿深色制服戴白色頭盔的男子站在一旁觀看。

對此，趙立堅先後兩次發帖進行「闢謠」。他首先表示，視頻中的人說的根本不是中文，穿的也根本不是中國執法人員的服裝，中國根本沒有「東突厥斯坦」這個地方，只有恐怖分子和他們的同情者才會把新疆說成是所謂的「東突」。之後，在一名俄羅斯衛星通訊社記者的説明下，趙立堅再次發文澄清說，視頻內容其實發生在2017年5月的印尼，是印尼執法人員在教訓一名當地的黑幫分子。

趙立堅發帖就新疆問題進行「闢謠」。（網絡圖片）

今年7月13日，趙立堅與美國前國家安全顧問、前駐聯合國大使蘇珊•賴斯（Susan Rice）在Twitter上就新疆問題展開了交鋒。當時，趙立堅在推特上轉發力挺中國新疆政策的37國致函聯合國人權理事會主席的聯名信，稱這是對「美國及其西方同夥的一記響亮耳光」。他還批評西方22國對中國新疆政策的抹黑，指出「華盛頓特區的白人從不去東南區，因為那是黑人、拉美裔的地區」。

賴斯通過Twitter稱趙立堅是「可恥的種族主義者，而且驚人的無知」。賴斯還稱，「在正常時期，你（指趙立堅）會被列為不受歡迎人物（PNG）。」她還要求中國駐美大使崔天凱將趙立堅送回國。

趙立堅通過Twitter反擊稱賴斯「可恥」與「無知」，表示自己常駐巴基斯坦首都伊斯蘭堡，並不屬於中國駐美大使館。

8月9日，這位「網紅」外交官在Twitter發文，稱要從駐巴基斯坦大使館離任；8月10日，趙立堅發出了自己在巴基斯坦的最後一條Twitter，他稱自己在過渡中，待「塵埃落定」之後還會回歸Twitter。

對於像趙立堅這樣的中國外交官開通海外社交媒體賬號並在其中發聲，北京青年報微信公號「政知圈」稱，外交部新聞司司長華春瑩有過這樣一段表述：「要積極探索推動媒體融合縱深發展並進軍海外社交媒體，為中國道義力量插上翅膀，確保中國話語第一時間占領道義高地。」