從「華為昇騰」談到「民怨沸騰」　央視主播：再鬧下去港人吃甚麼

內地官媒代表央視，近期在社交媒體推出「主播說聯播」的節目，每天以一分鐘的短片，點評當日時事，多次談及香港局勢。在周五（23日的）短片中，主播海霞質問，現在香港經濟的方方面面比寒冬還冷，再這麼鬧下去，「香港人吃甚麼？」

海霞稱華為面對美國的絞殺依然在「努力升騰」。（影片截圖）

在談及香港前，海霞首先以華為公司在23日發布商用的AI晶片——Ascend 910（昇騰910）開頭。「又到了周五，最近市面上流傳一句話，叫作『華為，周五見』，說的是華為周五有大動作。果然，今天華為發布了一款最新處理器，名字叫作『昇騰』。面對美國的絞殺，華為仍在努力升騰。」

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海霞其後話鋒一轉說，「但跨過深圳河，人們看到的更多是折騰、民怨沸騰。」她又引用香港市民的話稱，「一些亂港分子近來在地鐵上鬧事，給上班族帶來很大不便。有市民忍無可忍，對亂港分子發出靈魂一問：我們不上班，你吃甚麼？」

海霞又指出，持續的暴力示威已經嚴重衝擊香港經濟，「現在的香港除了天氣熱，經濟的方方面面比寒冬還冷。再這麼鬧下去，我們真的要問一句，香港人吃甚麼？」

雖然海霞最後沒有給出「吃甚麼」的答案，但在央視將短片上傳到網絡後，引起不少網民熱議：

「喝西北風！」

「香港這樣鬧下去，榨菜都吃不起。」

「吃虧。」

「吃棗藥丸（遲早要完）！」

「主播說聯播」首則短片就是評論香港局勢，要國泰航空「no zuo no die」。

據此前報道，「主播說聯播」被指「金句頻出」，大量使用網絡流行語，例如首則短片就是評論香港局勢，呼籲國泰航空「no zuo no die」。「no zuo no die」是內地網絡流行語，本為「不做不死」，亦即「自作自受」。此類用語常見於年輕網民之口，但由央視主播嘴中說出就頗為罕見，用此等語言來評述當前局勢，於央媒而言則可謂「前無古人」。

海霞引述內地網民的話說，「我支持中國香港，你們可以關我帳號了」。（影片截圖）

而海霞此前拍攝的「主播說聯播」節目也提及內地網民的一句話「我支持中國香港，你們可以關我帳號了」，當時被指是在回應日前多個來自中國內地的帳戶被社交網站Twitter和Facebook關閉一事。

《香港01》日前發表文章認為，央視此種敘事風格和傳播手法的轉變，實際上是官媒整體「轉型」的一部分，目的不僅是確保黨媒能夠傳達黨需要的語言，亦需要黨媒能成功使民眾接受黨的語言。央視或是其他官媒的改變，並不僅僅是爭取關注度的一時之舉，更是中共宣傳策略落實「爭取群眾」的重要一環。

（綜合報道）