轉發「港警女兒」「港警太太」來信　中央政法委公眾號連日撐警

反修例運動迄今已近三月，仍然沒有平息。內地官方及媒體近期多次表態，對香港政府和警察表示支持。 中央政法委旗下新媒體賬號《中央政法委長安劍》昨天（23日）和今天（24日）就先後刊登了署名為「一班香港警察太太」以及「香港警察前線一名指揮官的女兒」的信件，表態撐警。

微博上發起的#我為香港警察加油#活動。

「長安劍」昨日轉載了本港《文匯網》刊登的署名為「一名香港警察的女兒」的感謝信。這封信稱激進示威者為「暴徒」和「恐怖分子」，稱他們「喪盡天良」，「犯下的種種滔天惡行，實在磬竹難書」，又稱有媒體「出賣了專業和靈魂」，她的父親雖然「有灰心的時候，亦會有孤軍作戰的疑惑」，但是依然受到全國人民支持，「以後每當爸爸在暴動現場時，他應該會深刻感受到香港警察不只是為香港700多萬人而戰，而是為全中國人民而戰」。

「長安劍」評論稱，「兩個多月來，警察的孩子與警察一樣，在面對香港的困境時百感交集，在信裡看到了孩子對父母職業的支持與理解，同時，有一種力量正在堅定地生長——恢復香港的和平穩定！」

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「長安劍」有說，豈曰無衣，與子同袍；「長安劍」指，中國長安網官方微博聯合微博政務、微博熱點等發起微博話題#我為香港警察加油#，呼籲網友一起「全民撐警」，該話題閲讀量突破2億。目前，已收到了來自全國各地網友、戰友的7萬多張照片，即將整理成冊帶給香港警察。

「長安劍」今天又轉發了一封署名為「一班香港警察太太」寫給聯合國婦女署以及國際婦女爭取和平與自由聯盟、國際婦女理事會、紅十字國際委員會等多家國際組織的信件，該信呼籲國際社會關注香港警察家屬被示威者網上欺凌等問題。

「長安劍」附上有不雅字眼的截圖，指有網民侮辱警嫂。（中央政法委長安劍）

在這封信稱，「暴徒們希望通過對我們進行『心理脅迫』，想侮辱我們、傷害我們，並以此為樂，但他們絕對不會成功！因為香港女性並不軟弱，我們決定對這些暴力行為進行『反擊』，用法律武器維護自己的合法權益，聯合一切支持女性權利平等、維護女性權益的組織和個人，對暴徒的語言暴力與行為暴力『say no』。 」