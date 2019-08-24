【中美貿易戰】官媒齊發聲：美國背信棄義　極限施壓對中國沒用

當地時間8月23日，美方宣布，將對約5500億美元中國輸美商品加徵關税。中國一面宣布對美國商品加徵關税，另一面也在輿論方面「火力全開」抨擊美國。《人民日報》、中央電視台、新華社、《光明日報》等官媒紛紛發表評論文章，斥責美國背信棄義，指中國不會屈服。

《人民日報》指出，中國有信心走好自己的路、辦好自己的事，堅定反制美方任何挑釁的立場決不動搖。（視覺中國）

明天（8月25日）出版的《人民日報》發表題為《中國堅定反制的立場絕不動搖》的文章，文章說，美國一些人竟然繼續違背中美兩國元首共識，違背相互尊重和平等互利原則，毫不戒懼作為世界最大經濟體的行為失範，將對國際秩序、世界經濟帶來破壞性後果。

文章指出，針對美方單方面挑起並不斷升級的對華經貿摩擦，中方作出理性、克制的反制決定，這是被迫採取的行動，跟美方挑釁的性質完全不同。中國有信心走好自己的路、辦好自己的事，堅定反制美方任何挑釁的立場決不動搖。

中央電視台表示，中國在重大原則問題上絕不讓步，對關税施壓堅決奉陪到底。（視覺中國）

中央電視台則發表了題為《以理性反制堅決回擊非理性施壓》的國際鋭評。鋭評指出，美方一些人動輒揮舞關税大棒，任性實施貿易霸凌，卻不許交易夥伴按照國際規則合理合法地維護自身利益，這樣的邏輯實在荒唐、極其霸道；中國決不會以犧牲別國利益為代價來發展自己，但也決不放棄自身正當權益。任何極限施壓對中國都沒用。

鋭評說，無論美方一些人下一步有何動作，中方都將堅決、理性應對。中方願意採取合作的方式解決分歧，但在重大原則問題上絕不讓步，對關税施壓堅決奉陪到底，美方對此不要再有任何誤判！

此前中國官方聲明強調，反制是被迫的決定，希望美方回到阿根廷雙邊首腦共識上來，圖為2019年6月29日大阪會晤。（AFP）

新華社24日發表了題為《經濟有韌勁是中國堅決反制的最大底氣》的評論。評論說，美國赤裸裸的貿易保護主義和極限施壓行徑，違背中美兩國元首共識，更加暴露出美式貿易霸淩的真面目，中方對此堅決反對。一年多的中美經貿摩擦讓我們更加堅信，中國經濟的強大韌勁和巨大潛力，是我們堅決反制的最大底氣，也是我們無懼風雨奮勇向前的信心所在。走過70年輝煌歲月，時間早已證明，中國經濟長期向好的發展態勢不會改變，中國必將堅定不移辦好自己的事情，沒有任何力量可以阻擋中國發展的前進腳步。

此外，光明日報今天也刊登文章，題目是《中國骨氣、中國底氣、中國志氣：應對中美經貿摩擦的定力之本、信念之源》。

文章指，中國有骨氣。新中國成立70年來，見識過各種國際風浪，跨越過無數發展絕境。美國的霸淩，只能讓我們登高望遠，百折向前；中國有底氣。面對考驗，中國經濟展現出強大的韌性、足夠的潛力、充分的迴旋餘地；中國有志氣。在極限施壓面前，中國的從容堅定、理性反制，不僅是維護國家根本利益的需要，更事關捍衛公平公正的國際經貿規則和全球治理秩序。