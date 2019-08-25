【中美貿易戰】人民日報：中國堅定反制的立場決不動搖

當地時間8月23日，美方宣布將對約5500億美元中國輸美商品加徵關税，中國隨後表示堅決反對。 對此，官媒《人民日報》今天（25日）再刊文指出，美方此舉是以非理性的霸蠻亢奮，為當下已經荊棘載途的中美經貿往來之路再添新堵。中國有信心走好自己的路、辦好自己的事，堅定反制美方任何挑釁的立場決不動搖。

美方宣布將對約5500億美元中國輸美商品加徵關税，中國隨後宣布對美國商品加徵關税的反制措施。（資料圖片）

文章稱，美國一些人竟然繼續違背中美兩國元首共識，違背相互尊重和平等互利原則，毫不戒懼作為世界最大經濟體的行為失範，將對國際秩序、世界經濟帶來破壞性後果。美國一些人現在試圖以衝向危途的一意孤行，動搖中方捍衛國家核心利益和人民根本利益的意志。何等不自量力！因一時短視而犯下不可挽回的歷史性錯誤，必將意味着美國不可承受之重。

文章指出，針對美方單方面挑起並不斷升級的對華經貿摩擦，中方作出理性、克制的反制決定，這是被迫採取的行動，跟美方挑釁的性質完全不同。明眼人都可以看出，美國一些人以此為藉口再度升級關税大棒政策，完全就是一種詭詐而拙劣的表演。美國一些人想憑藉詐術立足於世界經濟舞台，佔盡一切利益，讓別國聽命於他們的指揮棒。殊不知，這樣的霸權故事，除了在其自己仿寫「天方夜譚」時可以荒唐地幻想一下，根本不可能成為21世紀的現實。

文章強調，中國有信心走好自己的路、辦好自己的事，堅定反制美方任何挑釁的立場決不動搖。人類從閉塞走向開放、從隔絕走向融合是不可阻擋的時代潮流。天之正道就是應勢而行，逆勢而為的終點是自衰自棄。不懂得開放就不可能擁抱發展機遇，不會合作就不可能互利共贏，美國一些人的失範行為，恰恰證明這個道理。

（人民日報）