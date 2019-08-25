【逃犯條例】王振民：國家不會犧牲香港　絕不饒恕幕後黑手

全國港澳研究會24日下午2時在深圳五洲賓館召開「重溫鄧小平重要講話」專題座談會。會上數十名來自內地和香港的專家學者圍繞香港當前的事態，結合鄧小平關於「一國兩制」和香港問題的重要論述進行座談。 前中聯辦法律部部長王振民24日在會上表示，祖國不會犧牲香港，在等一些香港青年回心轉意，但絕不饒恕毒害青年的黑手，定要他們得不償失。

全國港澳研究會24日下午在深圳舉辦「重溫鄧小平重要講話」專題座談會。（環球網）

王振民表示，暴力是法治的‍‍天敵，‍‍也是「一國兩制」的大敵，更是文明社會的公敵。‍‍香港當前形勢極為嚴峻，「一國兩制」的底線，道德和法治的底線不斷地被衝擊突破，一些暴行震驚全國和全世界，‍‍繁榮穩定的根基正在被一點點的動搖蠶食和削弱。‍‍「香港病了，得了大病重病，全國人民國際友人都在問，香港的病還能醫嗎？還有希望治好嗎？‍‍」

王振民強調，如果一國兩制不復存在，國家的損失極為慘重，‍‍但可以承受，‍無非直接接管香港，‍‍實行一國一制；但對香港而言則是毀滅性的、百分之百的損失，是不可承受之重。‍‍

他續指，香港示威者不應一而再、再而三地上街表達同樣的訴求，激情過後日子還是要過的，遊行示威本身是手段，而不是目的，無休無止的騷亂，暴力無益解決任何問題，只能把香港推向萬劫不復的深淵。香港過去一直是中國乃至世界的「優等生」，是文明法制的表率，也是內地很多改革，尤其是法治司法改革學習的榜樣。「如果香港變得這麼暴力，‍‍如果這樣破壞法制，那我們還怎麼去學習香港的經驗，香港將失去在國人在世人面前的道德高地。 」

祖國不會犧牲香港

王振民補充道，很多香港市民‍‍擔心國家會否因此就拋棄香港，犧牲掉香港，「請大家放心，祖國不會感情用事，不會犧牲香港，會與香港同胞永遠站在一起，不離不棄地共渡難關，我們對香港有信心，對香港青年有足夠的耐心，等待他們回心轉意的那一天！‍‍當然，對這場浩劫背後的黑手，對毒害我青年的毒手，祖國絕不會饒過他們，一定會讓他們付出沉重的代價，讓他們得不償失！‍‍」

全國港澳研究會會長徐澤則說，近期在香港發生損害香港根本利益、危害國家根本利益的暴力活動，且長時間持續，如果任其蔓延發展，香港就有沉淪的危險。他強調，這是一場守護一國兩制還是毀掉一國兩制的決戰。

王振民目前擔任清華大學法學院院長，2006年2月被全國人大常委會任命為香港特別行政區基本法委員會委員，曾任中聯辦法律部部長，2011年入選「全國十大傑出青年法學家」。他去年表示，國家恢復對香港行使主權後，國家《憲法》必然開始在香港適用和產生法律約束力，且不需要將其列入《基本法》附件三，而是自然對香港生效。

王振民在香港「佔中」期間還曾表示，香港要理性前行，或者大步後退；要創造歷史，或者重複過去；要帶來光明，或者複製悲劇，端在「主事者」一念之間。人民作為一個整體從來無法對歷史負責，最終要被追責的還是幾個人。

（綜合報道）