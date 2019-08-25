【貿易戰】人大學者成曉河：中美或相互誤判　特朗普手段無底線

中國前晚（23日）宣布對750億美元美國輸華商品加徵關税後，美國總統特朗普宣布進一步調高5500億美元中國輸美商品關税，更下令在華美國企業「立即尋找代替中國的地點」。 對此，中國人民大學國際關係學院國際政治系副教授成曉河接受新加坡《聯合早報》訪問時就指，中美雙方可能存在相互誤判，特朗普的最新舉措顯示他在貿易爭端上似乎沒有底線，中國如果進一步反制，特朗普仍會無所不用其極地祭出其他手段。

成曉河認為，中美如果相互誤判，貿易戰將無可避免延續，甚至不排除從經濟戰逐步演變為熱戰。（資料圖片）

成曉河說，美國領導人可能認為中國經濟處於脆弱期，所以展開極限施壓；中國則可能認為美國處境脆弱，尤其特朗普快面對大選，無法解決貿易問題將降低他當選的機會。但雙方可能都存在誤判。

他認為，中美如果相互誤判，貿易戰將無可避免延續，甚至不排除從經濟戰逐步演變為熱戰，包括在台灣、南中國海等敏感問題上擦槍走火。屆時，中美還是找不到解決問題的方法和意願，若雙方都表現出打持久戰的決心，也正準備迎接關係進一步全面惡化。

面對美國最新一輪關税，中國商務部發言人24日晚表示堅決反對，並批評美國單邊、霸凌的貿易保護主義和極限施壓違背中美元首共識，違背相互尊重、平等互利原則，嚴重破壞多邊貿易體制和正常國際貿易秩序，必將自食其果。

發言人強烈敦促美國不要誤判形勢，不要低估中國人民的決心，立即停止錯誤做法，否則一切後果由美方承擔。

（聯合早報）