【多圖】美艦穿越台海遭解放軍跟蹤監視　美軍首度公開披露情景

美軍的兩棲船塢登陸艦綠灣號（USS Green Bay）23日打開自動識別系統（AIS），單艦由南向北穿越台灣海峽，是每月下旬美軍穿越台灣海峽的常態化行動，也是近期美艦第七度穿越台海。 美軍透露，綠灣號23日穿越台海期間，全程遭解放軍艦艇跟蹤監視，台軍海偵艦艇則同時監控兩艦。

美軍指軍艦穿越台海遭解放軍艦艇跟蹤。（資料圖片）

美軍第七艦隊24日透過官方Facebook專頁，披露綠灣號穿越海峽時，艦艇啟動艦橋警戒工作，艦上指揮層級軍官神情緊張地在駕駛艙以望遠鏡監控不明目標，並派遣官兵以長鏡頭攝影存證，並強調艦艇加強與「合作夥伴」操演，準備作為面對任何緊急狀況的反應力量。

（美軍第七艦隊Facebook專頁）

第七艦隊24日上午的帖文，原本開頭就講述綠灣號在23日穿越台灣海峽，指明帖文場景就是當時情境，這是美軍首度自行公開披露穿越海峽的情境。但帖文曝光約1小時後，美軍Facebook自行刪除其中「conducted a routine Taiwan Strait transit」（例行穿越台灣海峽）等字眼，但打開帖文的「編輯紀錄」，仍可看到相關敏感字句。

據悉，自去年開始，解放軍固定派出一艘護衛艦，持續在海峽中線西側來回巡弋，今年起增至兩艘，對「自由航行」的各國公務船舶進行監控，台灣海軍「海偵」任務也因此增加為兩艘。

對此，台灣國防部上午表示，美艦經台灣海峽屬自由航行，台軍運用聯合情監偵作為，全程掌握台灣周邊海、空域艦、機相關動態，期間並無異狀。至於美艦與解放軍軍艦艇周旋詳情，台灣國防部表示沒有評論。

（綜合報道）