重慶希爾頓等五星級酒店被「摘星」　涉設備老舊、衛生問題突出

五星級酒店不一定就有「五星級」的水準。在內地，全國旅遊星級飯店評定委員會近日宣布，取消多家五星級酒店的資格，又下令多家五星始酒店整改，涉及設備老舊、衛生問題突出等原因。

這次被「摘星」的重慶典雅戴斯國際大酒店。（網上圖片）

公開資料顯示，5家被「摘星」的酒店分別為天津燕園國際大酒店（原喜來登大酒店）、天津濱海假日酒店、上海裕景大飯店、重慶希爾頓酒店和重慶典雅戴斯國際大酒店；另還有分別位於遼寧、重慶、上海、天津、河南的多家酒店被限期12個月整改。

官方《新華社》報道，涉及的五星級飯店存在多項主要問題，包括消防器材老舊失效，消防通道無法正常使用，安保、泳池安全員等不到位；衛生問題突出，消毒間配備不到位，公共區域、客房、餐廳衛生管理不達標；部分設施設備因維修保養不力無法正常使用，標識系統老化；員工服務意識淡薄、服務技能不足，不能嚴格按照標準要求提供相應服務。

被「摘星」的酒店包括多個國際知名品牌。圖為重慶希爾頓酒店。（網上圖片）

今年以來20間五星級酒店被「摘星」

實際上，文化和旅遊部已在今年2月和4月展開暗訪調查，後對全國15家五星級酒店作出「摘星」的處理，同時對另外15家五星級酒店做出限期整改12個月的處理，被摘星的五星級酒店包含北京長安大飯店、青島麒麟皇冠大酒店等國內知名酒店。也就是說，今年以來已經有20間酒店被「摘星」。

內地網民「花總丟了金箍棒」去年底大爆料，踢爆北京、上海、福建福州、貴州貴陽等地的30多間五星級酒店，竟無一例外均有衞生問題。圖為上海浦東文華東方酒店，用住客用過的浴巾來抹地及清潔洗手間。（資料圖片）

網民揭知名酒店重用即棄物品 以浴巾洗廁所

去年11月，內地網民「花總丟了金箍棒」大爆料，踢爆北京、上海、福建福州、貴州貴陽等地的30多間五星級酒店，竟無一例外均有衞生問題，清潔人員在執房時，會在垃圾桶撿起住客用過的即用即棄杯蓋，用自己衣服隨便擦拭數下就放回原位，甚至會用同一條住客用過的浴巾，來洗廁所、抹杯、抹洗手盤、抹鏡等。

事件發生後，引起公眾對內地星級酒店衛生問題的關注。文旅部之後表示，將持續組織開展對五星級飯店的暗訪檢查，建立健全對星級飯店的監督檢查制度。