【825荃葵青遊行】環時：暴徒和無良報道者陷害香港警察

反對修訂《逃犯條例》風波愈演愈烈，荃葵青遊行昨日（25日）在多區演變成激烈的警民衝突。 官媒《環球時報》今日（26日）以「暴徒和無良報道者陰毒陷害香港警察」為題發表社評，指昨晚警察在遭到圍攻之下被迫鳴槍示警，然而部分「無良」、「不公正」的報道者宣揚警察使用暴力，「在默契地與暴徒合作」，欺騙世界輿論。

26日晚上，有警員擎槍瞄向示威者。（李澤彤攝）

《環球時報》的社評指，「有部分無良的報道者不去展示暴徒的惡行，而是抓拍警察被迫舉槍的鏡頭，宣揚警察『使用暴力』。星期天有一個視頻在香港網上被熱傳，它反映警察踢了一名跪在地上的示威者一腳。該視頻只有短短幾秒鐘，把前面和後面的情形都給剪掉了，試圖用這個沒頭沒尾的動作抹黑警察形象」。

社評又指，新的暴力行動變得更加歇斯底里，所有這一切形成了對警方的一場「大碰瓷」，它們要迫使警方升級自衛行動，由不公正的報道者渲染成警方對示威者「無理、殘酷的鎮壓」，進一步點燃部分公眾的情緒，促使局勢持續增温。

社評又稱，香港警察迄今表現出罕見的克制和應對複雜局面的專業性。他們為維護香港的秩序框架和不給那些陰險的力量提供煽動局勢升級的噱頭做出了極其艱難的努力。不僅香港社會，整個國家都要向他們表達誠摯的敬意。

微博網民熱議：

「我們祖國和媒體還有廣大海內外愛國人士一定要打贏國際輿論戰，公布真相，還香港警察清白。」

「無良媒體根本都不拍警察被打的鏡頭，只拍警察拿警棍的鏡頭。」

「不是還有其他媒體客觀報道嗎？」

「媒體是幫兇。」

（《環球時報》）