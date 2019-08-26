8月18日，官媒新華社公布了《中共中央、國務院發佈關於支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區的意見》（以下簡稱《意見》）全文，提出「支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區」的決定，將深圳的戰略定位從此前的「經濟特區」升級為「中國特色社會主義先行示範區」。在新定位下，深圳不再只是鄧小平時代成功地「富起來」的「經濟特區」的標杆，而被賦予了建設社會主義示範區的「政治使命」，在某種程度上成為一個「政治特區」，成為習近平時代中國特色社會主義的試驗場。

那麼，在深圳這個最接近資本主義的城市，如何建成社會主義，而深圳又有多少社會主義的影子，為何中共選擇深圳作為新時代的第一個「政治特區」？這些問題都需要追問。

深圳被列為「社會主義示範區」帶有重大政治意義。（VCG）

中國特色社會主義示範區

中國特色社會主義是中國官方在鄧小平改革開放的基礎上總結起來的政治理念，主要是堅持中國共產黨的政治領導，不斷改革經濟、政治和社會文化體制，發展社會主義市場經濟，實現「共同富裕」。2017年在中共十九大上，以習近平為核心的中國領導層在十九大報告中提出了「新時代中國特色社會主義」，全面論述瞭如何建設新時代社會主義的內涵，提出要堅持政治、經濟、文化、社會、生態「五位一體」，堅持以人民為中心，堅持共享發展，以及在發展中保障和改善民生，促進社會公平正義，努力實現「幼有所育、學有所教、勞有所得、病有所醫、老有所養、住有所居、弱有所扶」，促進人的全面發展、全體人民「共同富裕」。

這個「五位一體」的佈局，在深圳的社會主義示範區建設藍圖中亦有明顯體現。《意見》的指導思想，明確提出堅持以人民為中心，「在更高起點、更高層次、更高目標上推進改革開放」，創建社會主義現代化強國的城市範例，朝着建設中國特色社會主義先行示範區的方向前行。在民生和社會保障層面，《意見》更進一步提出「構建優質均衡的公共服務體系，建成全覆蓋可持續的社會保障體系，實現幼有善育、學有優教、勞有厚得、病有良醫、老有頤養、住有宜居、弱有眾扶」。

此外，《意見》提出深圳未來發展的五大戰略定位，經濟上的「高質量發展高地」、政治上的「法治城市示範」、文化上的「城市文明典範」、社會建設上的「民生幸福標杆」、生態上的「可持續發展先鋒」。深圳的五大定位與新時代的「經濟、政治、文化、社會與生態」的「五位一體」佈局一一對應，全面對照十九大提出的「新時代中國特色社會主義」的建設方案去落實社會主義建設。可以說，這五個方面作為整體佈局中的一環，都是建設中國特色社會主義不可缺少的環節。

深圳的優勢

40年間，在中國改革開放政策的推動下，深圳從廣東省的一個小漁村，成長為中國最發達的現代化城市之一，創造了世界城市發展史上的奇蹟，以深圳作為社會主義示範區，具有明顯的先天優勢。據統計，2018年深圳市的GDP為24221.98億元人民幣，增速7.6%，比香港同期高出221億元左右，超越香港，成為經濟總量僅次於上海、北京的第三名城市，以及粵港澳大灣區城市經濟總量第一的城市。亮眼的經濟成績，亦為深圳提供了堅實的財政基礎，2018年深圳公共預算收入高達9102.4億元人民幣，位居中國所有城市前列。

深圳的發展成績十分亮眼，經濟總量已超越香港，為中國最具經濟競爭力和創新力的城市。（VCG）

深圳，作為改革開放的標杆城市，不僅擁有傲人的經濟指標，而且其經濟競爭力、科技創新能力等各項指標也居中國乃至世界前列。據中國社會科學院與聯合國人居署聯合發佈《全球城市競爭力報告2018～2019》，深圳在2018年全球城市經濟競爭力指數排名位居中國第一，世界第5，僅次於紐約、洛杉磯、新加坡、倫敦。另據2018年福布斯中國推出的「創新力最強的30個城市」中，深圳被評為最具創新力城市。以科技產業為經濟支柱的深圳，孕育出了華為、騰訊、中興、大疆無人機等世界級的高科技企業，具有優良的營商環境，和濃厚的創新氛圍。

同時，深圳作為除上海之外的中國第二大金融中心，處於資本市場化的改革前沿，有望成為中國資本創新和國際金融中心。據統計，至2018年深圳境內外上市公司累計405家，實有383家，民營企業佔85％，市值超10萬億，居全國第一。凡此種種指標，深圳都位居全國前列，有助於為進一步的深化改革開放，奠定紮實的經濟、產業和政策基礎。

此外，深圳臨近香港、澳門的區位優勢，佔據粵港澳大灣區的橋頭堡地位，具有大陸其他城市不具備的區位優勢。而且，在毗鄰香港最近的深圳建設社會主義示範區，無疑有對照香港模式，促進兩地融合，完善「一國兩制」的政治意義。

共享發展的社會主義短板

毋庸贅言，深圳要達到社會主義現代化強國的城市範例和全球性的標杆城市，其發展就不單單是經濟層面，而是全方位。然而，不可否認，在耀眼的經濟指標和傲人的科技創新背後，深圳由於每年超高速發展，吸引着大量的人才落戶，由此造成住房、教育、醫療、養老及其他公共服務資源的短缺日益凸顯，甚至不如中國內地一些二線城市。而這些尤其體現了社會主義本質，應加快建設。對此，《意見》要求深圳「形成共建共治共享共同富裕的民生髮展格局，」以儘快「實現幼有善育、學有優教、勞有厚得、病有良醫、老有頤養、住有宜居、弱有眾扶」的目標。

深圳的住房、教育、醫療和社會保障等尚有明顯不足。（多維新聞）

具體而言，在住房方面，文件提出，加快完善保障性住房與人才住房制度。而從深圳地方政府來看，近幾年也在大力建設保障性住房。2018年8月深圳出台《關於深化住房制度改革加快建立多主體供給多渠道保障租購併舉的住房供應與保障體系的意見》，深化住房制度改革，擴大保障性住房，並規定新建住房中60%用於政策性保障住房，以滿足底層民眾的住房需求，共享發展成果。2019年7月31日，深圳市住房和建設局發佈《深圳市住房保障署關於面向公交司機及環衛工人定向配租公共租賃住房的通告》，計劃到2035年，深圳新增建設籌集各類住房共 170 萬套，其中人才住房、安居型商品房和公共租賃住房總量不少於 100 萬套。

教育方面，深圳儘管在基礎教育免費和職業教育改革等方面處於全國領先水平，但隨着深圳大量人才的湧入和高科技產業的發展，不僅基礎教育方面面臨巨大缺口，而且還嚴重缺乏高水平大學群和頂尖科研機構。對此《意見》要求深圳「高標準辦好學前教育，擴大中小學教育規模，高質量普及高中階段教育。充分落實高等學校辦學自主權，加快創建一流大學和一流學科」，以補足教育短板。

此外，深圳在醫療、社會保障等眾多領域也先行進行了探索，具有豐富的改革經驗，但正如中國其他大城市，醫療資源不均衡，社會保障覆蓋面不足，戶口限制等問題仍然存在，《意見》針對此，對深圳也提出要求，「構建優質均衡的公共服務體系，建成全覆蓋可持續的社會保障體系」，「逐步實現基本公共服務均等化」。這些聚焦在社會民生和社會公平方面的改革，都很明顯體現了社會主義的因素。

正如歷任中共領導人所言，共同富裕和共享發展成果，是社會主義的本質。而致力於打造「中國特色社會主義先行示範區」和「社會主義現代化強國的城市範例」的深圳，絕不能出現「富者累鉅萬，而貧者食糟糠」的現象。《意見》在住房、教育、就業、醫療、養老、社會保障等民生方面做出具有社會主義內涵的規劃，不難看出北京決策層對於深圳發展的厚望，希望將其打造為習近平時代社會主義發展和民族復興最具代表性的先行示範區。

而如何踐行社會主義理念，推動住房、教育、醫療、社會資源的均等化，最大程度地實現人民共享發展成果，就成為深圳建設社會主義示範區的挑戰。當然，這不意味着走向極端的「福利主義」，而應堅持發展與共享的平衡，也就是創造條件，努力讓每一個勞動者人盡其才，自主掌握自身命運，實在有人在競爭中落敗，生存困難，也有政府提供的社會保障兜底。

未來任重而道遠

從上個世紀80年代改革開放開始，深圳就走在中國市場經濟改革、突破計劃經濟束縛的最前沿，這也讓它揹負着「資本主義」的包袱，受到體制內社會主義左派保守勢力的攻擊，甚至一度批評其為「資本主義道路」。但在鄧小平1992年那次著名的南巡之後，才暫時中止圍繞深圳發展模式的「姓資姓社」的爭論，中國才走向一條以「實用、務實」為導向的改革之路，從而大膽地打破舊的社會主義計劃經濟體制，推進市場經濟改革。深圳就是這場改革的前鋒，發展至今，其私有經濟的活躍程度、資本的規模等都十分靠前，可以視為中國最接近資本主義的城市。

改革初期，中共決策層為打破計劃經濟體制下的大鍋飯和平等主義，提出了效率優先，先富帶動後富的策略，以此激發市場的競爭。它激發了經濟的快速增長，創造了人類歷史上罕見的發展契機，卻也由於執行過程中偏向效率，對於社會公平的重視不夠，在近些年逐漸積累了一系列新的社會問題，比如貧富分化嚴重、社會保障滯後、教育醫療不均等經濟民生問題，釀成社會矛盾。這些年，一如其他大城市，深圳房價畸形攀升，社會保障不足，貧富分化加劇，引起了不少人的憂慮。

但正如鄧小平當時所說，「社會主義不是少數人富起來、大多數人窮，不是那個樣子。社會主義最大的優越性就是共同富裕，這是體現社會主義本質的一個東西。」而實現「共同富裕」，作為社會主義的本質之一，需要國家的政策扶植，建立基本的醫療、住房、教育、養老等社會保障福利體系，實現基本生存資源的均等化，為每個人提供平等的競爭起點、機會和資源，建立社會兜底制度，在此基礎上，才能盡最大可能激發競爭。

從這個意義上，今天中國決策曾在深圳已經透過鄧時代路線完成經濟富裕目標的基礎上，順勢提出建設中國特色社會主義先行示範區，創建社會主義現代化強國的城市範例，無疑是對鄧小平承諾的「共同富裕」的兑現和回應，同樣也印證了改革開放、先富帶動後富路線的正當性和真理性。

更重要的是，倘若深圳這個最資本主義的城市，能真正落實社會主義的應有之義，既保證經濟的快速高質量發展，又能兑現社會主義的承諾，實現公平正義，踐行民主法治，將是對西方資本主義發展模式的挑戰，是對人類社會發展理論的重大貢獻。

在這個時代，深圳被放置在檢驗中國特色社會主義發展道路的關鍵位置，其政治意義不言而喻，在這條未知的探索之路上，深圳既有得天獨厚的優勢，也有其不少深層問題，深圳能否迎接這個挑戰，實難預言，未來任重而道遠，不妨拭目以待。