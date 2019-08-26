【825荃葵青遊行】官媒：反暴救港退無可退　恢復秩序刻不容緩

反對修訂《逃犯條例》風波愈演愈烈，昨日（25日）的荃葵青遊行在多區演變成激烈的警民衝突，入夜後更演變成巷戰，有警員向天開槍示警。最終共有41人受傷，36人被捕。 官媒《人民日報》及央視今日（26日）均發表評論譴責示威衝突中的暴力行為，指暴力行為嚴重破壞了香港的社會安寧，香港須盡快恢復社會秩序。

荃葵青遊行演變成巷戰，一名警員在沙咀道向天開一槍示警，多名警員擎槍指向示威者及記者。（李澤彤攝）

《人民日報》的「人民鋭評」評論文章題為「反暴救港，必須奮起了」，指昨日的遊行「武器層出不窮，手段極其惡劣，暴力已將香港推向極為危險的邊緣。反暴救港，退無可退，必須奮起」。

對於有警員朝天鳴槍示警，文意指「警察行為不僅合理而且必須。面對暴力，香港警察不是下手重了，恰恰是極度克制與忍讓」。文章最後又指，「香港亂夠了，香港人受夠了，香港已經疲憊不堪。結束曠日持久的騷亂，恢復秩序，是人心所向，更刻不容緩」。

恢復秩序是最急迫任務

央視的快評則題為「瘋狂暴行令人髮指，止暴制亂刻不容緩」。文章指「少數激進示威者的瘋狂暴行，嚴重踐踏法治精神，公然挑戰國家權威」，必須予以堅決譴責。

文章又指，止暴制亂、恢復秩序是香港社會最急迫和壓倒一切的任務。要以更堅定的態度、更有力的行動支持行政長官和特區政府依法施政，支持香港警方對暴力犯罪行為果斷執法，讓暴力犯罪分子得到應有制裁。

文章最後稱，所有關心香港的人都應該勇敢地站出來，向一切暴力行為說「不」，挺特首、挺警隊，守護香港，盡快恢復社會秩序。

（綜合報道）