中美貿易戰升級　習近平主持中央財經委會議釋放信號

中美貿易戰持續升級之際，中共總書記習近平於今天（26日）以中央財經委員會主任的身份主持召開中央財經委員會第五次會議，研究推動形成優勢互補高質量發展的區域經濟佈局問題、提升產業基礎能力和產業鏈水平問題。

儘管美國總統特朗普26日的最新表態指中美雙方將很快開始談判，但中美短期的衝突激化增加了談判難度，中美經貿談判前景依舊未知。（資料圖片）

據央視報道，中共政治局常委、國務院總理、中央財經委員會副主任李克強，中共政治局常委、中央書記處書記、中央財經委員會委員王滬寧，中共政治局常委、國務院副總理、中央財經委員會委員韓正出席會議。

習近平在會上強調，要根據各地區的條件，走合理分工、優化發展的路子，落實主體功能區戰略，完善空間治理，形成優勢互補、高質量發展的區域經濟佈局。要充分發揮集中力量辦大事的制度優勢和超大規模的市場優勢，打好產業基礎高級化、產業鏈現代化的攻堅戰。

會議上聽取了國家發展改革委、國家統計局、上海市、廣東省、遼寧省關於推動形成優勢互補高質量發展的區域經濟佈局問題的匯報，聽取了國家發展改革委、工業和信息化部、國務院國資委、中國工程院關於提升產業基礎能力和產業鏈水平問題的匯報。

會議指出，當前中國區域發展形勢是好的，同時經濟發展的空間結構正在發生深刻變化，中心城市和城市群正在成為承載發展要素的主要空間形式。要保障民生底線，推進基本公共服務均等化，在發展中營造平衡。

會議強調，要在省級統籌基礎上加快養老保險全國統籌進度，在全國範圍內實現制度統一和區域間互助共濟。要改革土地管理制度，增強土地管理靈活性，使優勢地區有更大發展空間。要完善能源消費總量和強度雙控制度，全面建立生態補償制度，健全區際利益補償機制和縱向生態補償機制。

東北地區要推進產業多元化發展

會議指出，東北地區要主動調整經濟結構，推進產業多元化發展，加快國有企業改革，打造對外開放新前沿，加快轉變政府職能，弘揚企業家精神，加強幹部正向激勵，樹立鮮明用人導向，實現全面振興。

會議強調，要實施產業基礎再造工程，做好頂層設計，明確工程重點，分類組織實施，增強自主能力。

根據資料，由「中央財經領導小組」改制的「中央財經委員會」於2018年4月2日召開首次會議，其後第二次、第三次、第四次分別於2018年7月13日、2018年10月10日、2019年4月22日召開，舉行次數大約每季度一次。

（綜合報道）