【中美貿易戰】人民日報：不要誤判中國堅決反制的意志能力

中美貿易戰近期升温。官媒《人民日報》今日（27日）再刊登評論文章，形容美方進一步提高中國輸美商品關税税率，嚴重違背兩國元首共識，亦誤判中國堅決反制的意志能力，必將付出代價。

《人民日報》批評美方嚴重違背兩國元首共識，損害中美兩國利益。（資料圖片）

文章以〈不要誤判中國堅決反制的意志能力〉為題，批評美方進一步提高中國輸美商品關税税率，嚴重違背兩國元首共識，損害中美兩國利益，威脅全球產業鏈供應鏈安全，拖​​累國際貿易和世界經濟增長，完全是損人害己之舉。而美國「一些人」妄想中方不會作出反制，是誤判形勢，尤其嚴重誤判中國堅決反制的意志能力。

文章強調，面對美方一再極限施壓，中方保持理性、克制態度，堅決維護和捍衛國家核心利益和人民根本利益，在重大原則問題上決不讓步。中方堅決反制任何挑釁，有能力奉陪到底。從6月1日加徵關税、宣佈建立「不可靠實體清單」、暫停採購美農產品，到近日出台第三輪反制措施，中方言出必行，「任何人妄圖通過極限施壓迫使中國接受無理要求，都不可能得逞。」

批美國「迷戀霸權地位」 威脅國際秩序

文章形容，美國一些人死守「獨佔利益」的慾念，迷戀霸權地位，不惜侵害發展中國家的正當權益。其單邊主義和霸凌主義行徑，嚴重踐踏國際公平正義，威脅以規則為基礎的國際秩序和多邊貿易體制。中國堅定採取有效反制措施，既是維護和捍衛自身利益，也是維護和捍衛全世界人民共同利益。

文章結尾道，中方的立場是一貫而明確，貿易戰沒有贏家，不願打、不怕打，必要時不得不打。「任何人誤判中國堅決反制的意志能力，繼續一意孤行，必將在中國人民的鋼鐵意志面前付出代價。」