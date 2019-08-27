大馬旅遊部：第二家園計劃申請案未突增　港反修例示威者不會獲批

《逃犯條例》修訂引發的爭議持續發酵，彭博社早前報道指，香港示威衝突2個月以來，通過「第二家園計劃」申請移居大馬的港人數目有所增長。 不過，馬來西亞旅遊、藝術及文化部秘書長依斯漢昨日（26日）在記者會上表示，目前該計劃申請人數未有突然增加的趨勢。他又指，如果有證據顯示申請者為香港反修例示威人士，政府將不會批准。

馬來西亞「第二家園」計劃申請獲批者將擁有可更新的多次入境簽證。（視覺中國）

《彭博社》本月21日曾報道，隨着香港反修例示威持續2個月，通過「第二家園」計劃申請移居大馬的香港人有所增加。該計劃主任莎莉法透露，比起去年批准的193個申請，今年已接獲來自香港人的申請共有251個。

莎莉法表示：「我們的優勢不只是我國的友善、可負擔的生活費和高品質生活（包括醫療），還有經濟及政治穩定，以及已發展的基建。」

她表示，截至20日，「第二家園」計劃今年已獲得3500個申請，尚未有申請獲批。至於2018年，所接獲的申請共有6279個。至於香港申請者則都在50歲以上，主要是資訊及電訊科技人才。

據悉，在「我的第二家園」計劃下，獲批移居大馬的外籍人士將擁有可更新的多次入境簽證，允許購買100萬令吉（約186萬港元）以上的房地產，也可擁有車輛；不過，他們不可以在缺乏工作許可的情況下全職工作。

有當地房地產顧問表示，反修例示威活動令港人萌生移居念頭，並選擇大馬。大馬為外籍專才提供諮詢服務的機構MyExpat則指，他們的香港客戶人數在過去2個星期激增，但該機構沒有提供數據。

香港反修例示威者爭議持續發酵，示威衝突不斷。（資料圖片）

對此，馬來西亞旅遊、藝術及文化部秘書長依斯漢26日在記者會上說，如果香港人真的有興趣來馬，旅遊部非常歡迎，「但必須是真誠的，意即他們必須不是為了逃避某些事情而來。」他又指，目前申請人數未有突然增加的趨勢，因為還沒看到相關的數據。

依斯漢強調，政府將對申請「第二家園」計劃的人士進行背景調查，確保他們不是恐怖分子並藉此來馬。他還透露，上次的內閣會議已議決，內政部將對「我的第二家園計劃」申請者做最終篩選和決定。「同時我們將與國際刑警進行聯繫，鑑定申請者身份，所以我才說申請者必須真誠。」

他說，目前最多申請國家是來自中國，其次是歐盟、英國、新西蘭、澳洲和韓國。另外，詢及大馬政府是否不歡迎香港反修例示威者，依斯漢指出，如果有證據顯示申請者為反修例人士，政府將不會批准。

詢及此前曾參與香港「佔中」運動的人士被拒絕入境，是否代表對香港申請者會更加嚴厲審查，依斯漢回應說，此事交由警方處理，並相信內政部會以專業態度處理此事。

（綜合報道）