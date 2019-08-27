【深圳先行示範區】內地智庫：深港非替代關係，一損俱損一榮俱榮

中共中央、國務院近日公布4600餘字的「意見稿」，支持與香港一水之隔的深圳建設「中國特色社會主義先行示範區」，惟不少人解讀為中央要深圳替代香港之意。 對此，接受國務院研究室指導的內地智庫「綜合開發研究院」周二（27日）發文稱，深圳與香港不是替代關係，而是合作和協同關係，二者之間「一損俱損，一榮俱榮」。

8月18日，中共中央、國務院發布《關於支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區的意見》，支持深圳分三步躋身「全球標杆城市」。圖為深圳南山後海總部基地聚集科技企業總部。（資料圖片/VCG）

文章指出，客觀理解中國特色社會主義先行示範區下的開放內涵的重要性，體現在「一國兩制」方面。毗鄰深圳的香港和澳門已經進入後現代的社會，港澳特別是香港社會並不太關注GDP多少，不太在意也不太在乎深圳GDP超過香港。避免深圳與港澳「雞同鴨講」般的話題錯位，深圳就需要放開視野，超越經濟，全面開放和全面發展。

文章續稱，廣義上，深圳對香港的替代自建市之日就開始，「前店後廠」其實就是一種替代。時至今日，深港之間彼此可以替代的都已經替代完畢，餘下的都是難以替代乃至不能替代了。「比如深圳金融替代不了香港；深圳的科技創新優於香港等，因此『替代論』並不適用當下以及未來的深港關係。」

深港不是替代關係，而是合作和協同關係。把實行社會主義制度的深圳（內地）建設好離不開香港，把實行資本主義制度的香港建設好離不開深圳（內地）。 綜合開發研究院

文章並借用費孝通「各美其美，美人之美，美美與共，天下大同」的描述，指深港關係應該是「各好其好，好人之好，好好與共，深港協同」，而且深港是「一損俱損，一榮俱榮，一方的衰落並不會給另一方帶來益處」。

香港和深圳之間的後海灣。(VCG)

文章最後認為，香港回歸後這20多年，深港在政府協調、產業連接、創新聯動、公共服務共建、文化交流、跨境生活、青年創業就業等領域的合作，其豐富性和多樣性超乎想像，並指二者協同發展的格局，是國家極為稀缺、寶貴的資源，也是粵港澳大灣區建設的重要支撐和引領帶動。「『香港特別行政區+深圳中國特色社會主義先行示範區』的夢幻協同，一定會在國家戰略發揮重要作用。」

（綜合開發研究院）