【懶人包】深圳前海招攬人才　港青北上可獲最高13萬元就業補貼

深圳日前推進先行示範區建設，其中，前海深港現代服務業合作區成為建設重點，而前海重金招攬港澳人才的政策亦備受關注。 前海蛇口自貿片區管委會主任田夫周一（26日）透露，前海今年度將安排1.5億元（人民幣，下同）財政資金，用於支持港澳青年來到前海發展，提供就業創業、租房、交通等各方面的補貼。

深圳前海積極招攬港澳青年前往創業就業。（資料圖片）

報道還指出，過去幾年，在吸引港資企業前往設立公司、吸引港澳青年北上創業等方面，前海一直備受關注，但事實上，前海的政策在向鼓勵港澳青年前往就業方面延伸。今年5月，前海提出對就業者的多項資助措施：

－針對港澳青年畢業生，可分別給予大專（含副學士）1萬元、本科生2萬元、碩士3萬元、博士5萬元的一次過資助。其中一個條件是畢業證（學位證）發放之日起，5年內與前海企事業機構簽訂2年期限以上的勞動合同，且在該機構實際工作滿1年。前海企事業機構每招用1名符合條件的港澳青年畢業生，亦可獲2000元資助。

－而取得香港或澳門執業資格證書的港澳青年，與前海企事業機構簽訂2年期限以上勞動合同且在該單位實際工作滿1年的，可以獲得一次過5萬元資助。

有內媒指出，按照當前政策，若一位港澳籍博士到前海就業，可憑學歷獲得一次過資助8萬餘元；取得符合條件的執業資格證書的博士，可額外再獲5萬元資助，亦即最高可獲13萬餘元就業資助。

而據報道，上述補助還不包括租房資助和交通資助：

－租房資助方面，港澳青年在前海就業或創業，且在深圳未擁有自有住房以及未租住任何形式的保障性住房或者政策優惠性質的住房的，前海分別一次過給予大專（含副學士）1萬元、本科生1.5萬元、碩士2.5萬元、博士3萬元租房資助。符合條件的在深創業就業港澳青年還可申請租購人才住房。

－交通資助方面，在前海就業或創業的港澳青年，按每月300元標準一次過給予港澳青年每年3600元交通資助，對同一個體資助不超過2年。

（21世紀經濟報道）