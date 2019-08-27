【回顧歷史】鄧小平談大逃港：中共政策有問題　解放軍管不了

鴉片戰爭後，香港被割讓給英國，但這並未將香港與內地的臍帶完全切斷。在清末民初，大批中國人為逃避國內動亂移民至香港。1937年抗日戰爭全面爆發後，又有無數中國人為逃避日軍從內地到香港。1941年日本佔領香港後，食物短缺導致大量香港居民逃到中國內地。日本投降後，數十萬前香港居民迴流香港。隨後數年因國共內戰，大批內地難民逃往香港。

1962年5月，深港邊界爆發1949年後第二次大規模的逃港潮。（VCG）

中共建政後，因為「鎮反」「反右」「大饑荒」「四清」「文革」「上山下鄉」等一系列政治運動與災難，使得內地居民逃往香港的現象綿延了整整30年。

據《大逃港》一書作者陳秉安掌握的資料，歷史上出現過4次大規模的逃港潮，分別是1957年、1962年、1972年和1979年，逃港者各個階層都有，主要來自廣東、湖南、湖北、江西、廣西等全國12個省、62個市（縣）。

中共建政初期的逃港，主要是因為政見不同，以國民黨殘留人員和「地富反壞右」（黑五類）居多。1962年逃港主要因為「大饑荒」。1972年逃港主要是知識青年。1979年逃港則是由一則「伊麗莎白女王（Queen Elizabeth II）誕辰時香港將大放邊境三天」的謠言引發的。

大約在1955年，一群逃到香港的中國內地難民在吃晚餐。（Getty）

逃港初期，香港經濟開始起飛，急需勞動力，港英政府出台了政策：只要抵達市區又有工作能力的人都發給香港身份證。進入1960年代，逃港者越來越多，勞動力數量也夠了，港英政府開始實施「即捕即遣」政策。但許多逃港者是香港人的親友、同鄉，很多香港人都對逃港者採取同情、幫助甚至庇護的態度。

對於1949年後逃港的總人數，有不同的統計數據，少則70萬，多則200萬。1949年，香港人口是100多萬，1980年是500萬左右，現在是700多萬。從內地逃到香港的人口數量可見一斑。逃港人數以如今要打造中國示範區的深圳（當時稱寶安縣）最為集中，僅1978年一年，就超過9.7萬人次逃港，甚至當地幹部都出逃，形成「有權的批出去，有錢的買出去，沒權沒錢的逃出去」的局面。

（香港01製作）

絕大多數逃港者都是從社會最底層做起，吃盡苦頭，然後經商辦廠，慢慢發達起來，躋身社會上層，為香港成為「亞洲四小龍」作出了巨大貢獻。曾有人統計，在上世紀末香港排名前100位的富豪中，有40多人是六七十年代的逃港者。

物極必反，屢禁不止的逃港直接催生了經濟特區。中共最終認識到，光靠嚴防死守是不可能有效地遏制逃港的，必須另闢蹊徑。1977年11月，鄧小平到廣東視察，中共廣東省委將逃港熱潮作為重大政治事件作了匯報。鄧小平聽後說了兩句話：「這是我們的政策有問題」，「此事不是部隊能夠管得了的」。1980年經濟特區深圳率先建立，中共由此拉開改革開放的序幕，逃港潮驟然停止。