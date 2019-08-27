G7峰會重申《中英聯合聲明》存在且重要　中方：請不要多管閒事

七大工業國集團（G7）峰會8月26日（周一）結束，成員國領袖會後發表簡短聯合聲明，表示支持1984年《中英聯合聲明》所定下的香港自治，重申《中英聯合聲明》的重要性，呼籲避免暴力。 中國外交部發言人耿爽27日（周二）對此回應稱，中方對七國集團峰會領導人聲明對香港事務說三道四、指手畫腳表示強烈不滿和堅決反對，又稱「請七國集團成員不要再居心叵測、多管閒事、圖謀不軌」。

七大工業國集團成員國發表聯合聲明重申《中英聯合聲明》重要性，圖為七國集團成員國領導人8月25日在法國拍攝大合照。（路透社）

耿爽又表示，中方多次強調，香港事務純屬中國內政，任何外國政府組織和個人無權干預。

耿爽指，發生在香港的遊行示威和暴力活動已經持續了兩個多月，香港的法治社會秩序、經濟民生和國際形象都受到了嚴重衝擊，沒有人比包括香港市民，包括香港市民在內的中國人民更關心香港的繁榮穩定，我們自己的事情我們會處理好，請七國集團成員不要再居心叵測、多管閒事、圖謀不軌。

關於《中英聯合聲明》，耿爽強調，《中英聯合聲明》的終極目的和核心內容是確定中國收回香港，對香港恢復行使主權。隨著香港回歸祖國，中國政府依照憲法和《基本法》對香港實行管制，根據國際法和國際關係基本準則，任何國家和組織無權假借《中英聯合聲明》干涉香港事務。

（綜合報道）