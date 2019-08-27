【中美貿易戰．觀察】與美對抗加劇　中國為何正面強硬回擊？

雖然26日中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴，在重慶舉行的中國國際智能產業博覽會（智博會）開幕式上表示，中國堅決反對貿易戰升級，中國願以冷靜的態度，通過磋商合作解決問題。但是中美貿易戰近期再度陡然升温是個不爭的事實。而且北京的態度強硬，超出美國總統特朗普（Donald Trump）的預料。

針對美國政府此前宣布對自華進口的約3,000億美元商品加徵10%關税，中國政府在8月23日宣布反制措施，對原產於美國的約750億美元商品加徵關税。中國的這種「主動出擊」讓特朗普非常惱怒。

在中美這場可能會曠日持久的貿易戰過程中，特朗普（左）和習近平（右）誰更強勢，這是一個尚且難以給出答案的問題。（AFP）

當天稍晚時候，特朗普就在Twitter上宣布，美國將於10月1日將2,500億美元中國商品的現有關税從25%提高至30%，定於9月1日生效的另外3,000億美元中國商品的關税將從10%升至15%。特朗普甚至情緒化地將自己多次稱為「好友」的中國國家主席習近平首次公開稱為「敵人」。

在和美國市場曠日持久的對抗戰中，無論是經濟還是軍事實力都處於相對弱勢的中國，為何態度日趨強硬？從8月26日習近平召開中共中央財經委員會第五次會議的內容看，中共高層顯然更注重國內的區域經濟發展，亦即習近平多次提及的「自力更生，艱苦奮鬥」。這或許也正是中國敢於同美國正面回擊的原因。

中美對抗升級

從2018年3月22日特朗普宣布依據美國貿易法第301條，對從中國進口的商品徵收關税開始，中美兩國相互「過招」的次數已經數不勝數，僅是兩國最高領導人特朗普和習近平就已經分別因為貿易戰而特意會面了兩次。

當地時間2019年6月29日上午，中國國家主席習近平（右）同美國總統特朗普（左）在日本大阪舉行會晤。這是中美兩國元首第二次為了貿易戰特意會面。（新華社）

但是中國並未如美國和其他國家預料的那樣做出大面積讓步，相反，隨着兩國貿易戰事態的升級發展，中國對於美國的施壓似乎開始正面強硬回擊。

比如今年8月1日，特朗普力排眾議，宣布再對3,000億美元中國商品加徵進口關税，意味幾乎所有中國輸美貨物都被納入關税措施。儘管特普聲稱，美國將由此獲得大筆税收、暗示美國立於不敗之地，但事實並非如此。

首先就是美國財政部數據顯示，2019年上半年關税收入較上年同期猛增73%，至339億美元。分析相信，這部份關税一定程度上由美國公司承擔了。連鎖反應下，美國公司除了通過對本地消費者加價來轉嫁關税成本，其他策略還包括接受更低的利潤率，並削減成本——包括美國僱員的薪資和工作崗位，推遲潛在的薪資上調等，令美國全民受影響。

其次是中國並未如美國預料的那般為了緩解兩國的貿易糾紛而做出明顯讓步，就在特朗普8月1日宣布再次增加關税後，官媒央視《新聞聯播》8月2日晚間針對美國再次加税罕見五連發：首先是中國商務部發言人的表態《中方強烈反對並將採取必要措施堅決捍衛自身利益》；接着是中國外交部發言人的表態《不會接受任何極限施壓和恐嚇訛詐》，當天《新聞聯播》還報道了3日出版的《人民日報》將發表鐘聲文章，題目是《關税大棒逆民意，也解決不了問題》；央視配發的國際鋭評《極限施壓根本解決不了問題》也明確指出，一邊磋商一邊施壓對中方根本沒用；復旦大學國際關係與公共事務學院研究員沈逸分析認為：美方「進行所謂極限施壓是極其不負責任的」，中國不會「屈從這種極限施壓的錯誤策略」，「中方必然會採取必要的反制措施」。

8月26日的例行記者會上，有記者問：美國總統特朗普發推特稱，要求美國企業離開中國或者回到美國開設工廠，中方對此有何回應？耿爽表示，這更像是一句政治口號，而不是務實舉措。（中國外交部官網）

最近的一個例子似乎更讓特朗普尷尬：他8月26日在法國比亞里茨七國峰會期間的記者會上說：「中國方面昨晚致電我們的高級貿易官員，並說『讓我們重回談判桌吧』，因此我們將會恢復談判，我認為他們想要有所作為，」。結果不到20分鐘，中國外交部發言人耿爽就在例行記者會上反駁，「對於美方提到的周末通話，我沒有聽說過。」

習版「自力更生 艱苦奮鬥」

中美之間的經濟對決，並非今天才開始。早從1949年毛澤東領導中共在中國建立政權開始，美國就曾連續多年對中國大陸實行全面的戰略物資禁運，為此，在1949年8月18日公開發表的《別了，司徒雷登》一文中，中共第一代領導人毛澤東說：「封鎖吧，封鎖十年八年，中國的一切問題都解決了。」雖然當時美國的禁運給新中國帶來了不小的麻煩，但很快中共就從蘇聯、東歐以及亞非拉美等國獲得了這些物資、建設資金及出口市場。「什麼事靠別人是靠不住的，中國的建設，必須靠自己的志氣和幹勁。」這是毛時代就確立起來的中國國家發展戰略。

鄧小平時代的中國再次遭遇類似的挑戰。1989年的六四之後，西方國家對中國實行嚴厲制裁，中國經濟一度遇到嚴重困難。1990年4月7日，中共第二代領導人鄧小平對此公開表態：「西方一些國家對中國的制裁是不管用的。中華人民共和國是打了二十二年仗才建立起來的，是在被封鎖、制裁、孤立中成長起來的。」

如今，習近平領導的中國再次和美國「兵戎相見」，看起來偶然，實際卻是一種無法避免的必然。

早在2018年9月視察東北三省時，習近平就提出：單邊主義、貿易保護主義上升，逼着中國走自力更生道路，「這不是壞事，中國最終還是要靠自己」。習是在中國第一重型機械集團（中國一重）工廠察看生產情況時作出上述表示。他的這番表述，不僅是首次公開表態中美貿易戰，也讓人聯想到毛澤東時代的中國。

2018年9月26日，中共總書記習近平考察位於黑龍江齊齊哈爾市的中國一重集團，號召中國企業「自力更生」。（新華社）

此後「自力更生，艱苦奮鬥」不僅多次出現在習近平公開講話中，更出現在《人民日報》《瞭望中國》等中共黨媒的重要版面中。可以認為，習近平版的「自力更生，艱苦奮鬥」節奏正在中國開啟。

據《多維新聞》早前報道，有未經官方證實的消息稱，早在2018年中共高層就已經定出針對華盛頓的21字方針——不對抗、不打冷戰、按步伐開放、國家核心利益不退讓。觀察從2018年3月至今中共在中美貿易戰上的表現，可以認為，中共一面儘量以理性的態度和美國談判，一面專注於自己的經濟發展兩個戰略：一個是對面經濟層面額一帶一路，一個是對內經濟的「自力更生，艱苦奮鬥」。