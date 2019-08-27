近期，在中美貿易談判陷入僵局，世界經濟局勢難言樂觀的背景下，中國似乎在加快對外開放的節奏和力度，以優化國內市場環境，對沖一系列經濟和國際壓力。 這些舉措包括，推動6個新的自由貿易試驗區，對上海自由貿易區的開放力度加碼，另外，還推出備受關注的「深圳社會主義先行示範區」。 這些措施都是中國政府深化改革，擴大開放的一環，顯示出有意通過更大開放，吸引投資，提振經濟的意圖。

中美貿易戰迄今未能平息。（VCG）

據報道，中國國務院日前發布「關於同意新設6個自由貿易試驗區的批復」，同意了設立6個新的自由貿易區，包括中國（山東）自由貿易試驗區、中國（江蘇）自由貿易試驗區、中國（廣西）自由貿易試驗區、中國（河北）自由貿易試驗區、中國（雲南）自由貿易試驗區、中國（黑龍江）自由貿易試驗區。

自貿區擴容

自由貿易試驗區，是中國在大陸劃定出的特定自由貿易園區，以準許外國商品豁免關税，自由進出，以促進自由貿易。自2013年中國首個自貿區在上海掛牌成立以來，中國已先後成立了6批共18個自貿區。比如，2015年設立的廣東、天津、福建自貿區，2017年設立的遼寧、浙江、河南、湖北、重慶、四川、陜西自貿區，以及2018年海南全島自由貿易試驗區，近6年來，中國的自貿區逐漸擴容，截至目前新設立的6個，已有18個自貿區。

作為擴大開放的一種制度試驗，在自貿區內，中國政府提供税收減免、市場開放和其他優惠政策，對吸引投資，促進貿易發揮積極作用。因此，近年的很多改革措施和開放政策，都是通過自貿區的方式推進的。

深圳將進行更高起點、更大規模的改革開放。（VCG）

上海自貿區改革

比如，近日上海自由貿易試驗區就剛剛實行了大尺度的開放措施。8月20日，上海市政府發布《中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區管理辦法》，從管理體制、投資經營便利、貿易自由、金融開放、國際運輸便利、人才服務、信息快捷聯通、財税支持、風險防範、附則等十多方面提出了新的開放政策40餘條。

辦法提出，新片區對照的是「國際上公認的競爭力最強的自由貿易園區」，實施較強國際市場競爭力的開放政策和制度，實現新片區與境外投資經營便利、貨物自由進出、資金流動便利、運輸高度開放、人員自由執業、信息快捷聯通，以擴大對外開放。

《外商投資法》

除此之外，自貿區改革也與即將實施的《外商投資法》有關。據近日中國商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文表示，《外商投資法》將於明年1月1日正式實施，《外商投資法》中提到的對外資合法權益的保護都會在自貿試驗區裏得到完全的貫徹。此外，外商投資促進體系、外商投資信息報告制度、事中事後監管制度等都會在自貿試驗區實施。

深圳社會主義示範區

與此同時，中國深圳也推出建設「社會主義先行示範區」的舉措。8月18日，中國公布《中共中央、國務院發布關於支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區的意見》，要求「在更高起點、更高層次、更高目標上推進改革開放」。

最新擴容的6個自由貿易區，與上海自由貿易區，深圳社會主義示範區，以及《外商投資法》的落實一脈相承，都是中國近期推動改革開放大戰略的一環。

各種跡象表明，中國加快了改革開放的節奏，尤其是在擴大對外開放的範圍和力度上，表現顯眼。究其原因，一是處於應對貿易戰的壓力，以更大的開放力度吸引外資，優化營商環境，另一方面也要考慮中國自身結構性改革的既定政治日程，兑現對外開放40年的承諾。