中央財經委會議昨召開　內媒：城市人口政策或發生巨大變化

中共總書記習近平於昨日（26日）以中央財經委員會主任的身份主持召開中央財經委員會第五次會議。 內媒《北京青年報》旗下微信公眾號「政知見」今日（27日）發文解讀指，本次會議意味著特大、超大城市的人口政策可能將發生巨大變化，原有限制發展的思路開始轉變，而是順應規律，通過擴大土地供給，提升人口承載能力等方式推動人口向大都市和周邊城市集聚。

文章指，這次的會議重點是「研究推動形成優勢互補高質量發展的區域經濟佈局問題、提升產業基礎能力和產業鏈水平」。在中央財經委的會議上，還專門提到了東北地區，「東北地區要主動調整經濟結構，推進產業多元化發展，加快國有企業改革，打造對外開放新前沿，加快轉變政府職能，弘揚企業家精神，加強幹部正向激勵，樹立鮮明用人導向，實現全面振興」。

吉林省長景俊海出席吉林省投資環境說明會暨神州數碼2019全球合作夥伴峰會。（《北京青年報》旗下微信公眾號「政知見」）

文章指，26日黑龍江、吉林和遼寧三省省長均有公務，黑龍江省委書記張慶偉、省長王文濤出席第二屆全省旅遊產業發展大會暨文化旅遊推介會，吉林省長景俊海出席吉林省投資環境說明會暨神州數碼2019全球合作夥伴峰會，遼寧省長唐一軍會見了招商局集團董事長李建紅。文章分析稱，這些活動背後的潛台詞，都是合作和開放。

由控制人口到增強人口承載力 官方表述有變化

會議又提到城市群，「當前我國區域發展形勢是好的，同時經濟發展的空間結構正在發生深刻變化，中心城市和城市群正在成為承載發展要素的主要空間形式」，又指要「增強中心城市和城市群等經濟發展優勢區域的經濟和人口承載能力」。

文章引述意見指，特大、超大城市的人口政策可能將發生巨大變化，或通過擴大土地供給，提升人口承載能力等方式推動人口向大都市和周邊城市集聚。（視覺中國）

文章指官方對於人口政策的表述發生變化。在2014年7月，國務院曾發布關於進一步推進戶籍制度改革的意見，其中提到，城區人口300萬至500萬的城市，要適度控制落戶規模和節奏，嚴格控制特大城市人口規模。文章續指，今年4月，國家發改委印發的《2019年新型城鎮化建設重點任務》中提到，超大特大城市要調整完善積分落戶政策，大幅增加落戶規模、精簡積分項目，確保社保繳納年限和居住年限分數佔主要比例。

最後，文章引用國務院研究中心助理研究員高敏今天在《21世紀經濟報道》上發表的評論指：本次會議的提法意味著：特大、超大城市的人口政策可能將發生巨大變化，原有限制發展的思路開始轉變，而是順應規律，通過擴大土地供給，提升人口承載能力等方式推動人口向大都市和周邊城市集聚。未來，都市圈作為參與全球競爭與合作的主要載體，這是中國城鎮化的重大趨勢性變化。

（《北京青年報》旗下微信公眾號「政知見」）