Costco上海店開幕逼爆提早關門　環時：大媽經濟為美方再上一課

美國連鎖大賣場Costco（好市多）在中國內地的首家分店落戶上海，昨日（27日）正式開幕。現場人山人海，市民搶購產品的情況激烈，結帳要排隊近2小時，Costco終在下午1時宣布下午暫停營業。 官媒《環球時報》就事件發表評論，稱Costco上海店開幕盛況在其他國家無可複制，為美國總統特朗普要求美企立即離開中國的「命令」做出清楚不過的「用腳投票」；中國「大媽經濟」將成為全球經濟不可忽視的現象，也為美方「再上一課」。

Costco（好市多）在中國內地的首家分店落戶上海。（視覺中國）

+ 3 + 2

文章以〈Costco上海火爆開業，給美方再上一課〉為題，開首先指出，在一個非週末的普通日子，上海的大叔大媽們創造當今世界上難以置信、也在任何其他國家無可複制的超市開業盛況。相信有無數美國企業和世界其他國家的公司驚歎並且羨慕，這也為特朗普日前所下的美國企業立即離開中國的「命令」做出再清楚不過的「用腳投票」，而且做得很有說服力。

文章指，中國市場對美國企業的吸引是全面的，對「洋貨」保特殊青睞的中國消費者是外企必須竭盡全力爭奪的群體。美國想推動經濟同中國脱鈎，將是艱難的逆水行舟，「一個又一個企業與它對著幹的實際行動和大量經濟數據終將像擀麵杖一樣把這種想法壓薄碾碎。」

+ 6 + 5 + 4

美國沒有不認真維護中國市場的資本

文章續指，中國正在形成比美國還要大的中產收入群體，中國「大媽經濟」將成為全球經濟不可忽視的現象。美國根本沒有不認真維護中國市場的資本，除非它想在未來一二十年不好好壯大美國企業，而是為美國經濟掘墓。世界上沒有第二個像中國這麼大潛力的市場，放棄中國是所有世界大公司的不可承受之重。

文章強調，若中美兩國經濟聯繫不斷減弱，美方總是以為它更容易找到中國的替代品，而實際情況是，貿易戰拖得越久，中國經濟的適應力越強，可以替代美國的內外動力越多。「數一數美國各大公司銷售的飛機、汽車、手機，中國市場的業績都排到了第幾，這時侈談『中美脱鈎』，是夜裡走路吹口哨給自己壯膽呢吧。」

文章結尾道，美國對中國的大部分威脅屬於「吹牛不上税」，中國在語言威脅方面不與美方一般見識。中方不會主動升級貿易戰，也不會因為貿易戰就歧視來華投資的美國公司。「中國不作，所以不死。而且在貿易戰把世界越搞越亂的時候，中國一定是相對越來越強的那一個。」

+ 2

Costco是美國第二大零售商，其大賣場在全球有逾700家分店，亞洲地區包括韓、日、台都有分店。Costco採用倉儲式銷售，市民要做會員交年費才能以低價買商品，而他們的退貨政策因為條件較寬鬆，食品開封後都可以退貨，早早引來內地網民關注，猜想可以如何退貨。