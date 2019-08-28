【逃犯條例】中國駐瑞典使館籲瑞方尊重主權　表明支持一國兩制

中國駐瑞典大使館發聲明表示，近期一些瑞典政客、媒體和人士就香港局勢發表錯誤言論，少數瑞典人員在使館大門前滋事，他們對瑞方上述錯誤言行表示強烈不滿和堅決反對。

聲明重申，香港是中國的一部分，香港事務純屬中國內政，絕不容外部勢力干涉；又指香港暴力犯罪不斷升級，暴徒們堵塞道路、癱瘓交通，破壞公共設施，衝擊立法會、圍堵中聯辦、擾亂特區政府部門正常辦公，圍攻警署、襲擊警員，非法拘禁、肆意圍毆遊客及記者，已經構成嚴重暴力犯罪，並開始出現恐怖主義的苗頭。

聲明強調，這些暴力行為與「言論集會自由」、「民主人權」沒有任何關係，是一切法治、文明、理性社會不能容忍的。一些人甚至公然鼓吹「港獨」，肆意侮辱國旗、國徽和區徽，公然挑戰國家主權和「一國兩制」原則底線。這些分裂行徑是任何主權國家都無法容忍的。中國政府堅持「一國兩制」方針，「一國」是「兩制」的根本前提。香港當前壓倒一切的急迫任務是止暴制亂，恢復秩序，維護社會繁榮穩定。

大使館指責「個別瑞典政客」就香港局勢說三道四，罔顧事實，顛倒黑白，嚴重違背法治精神，干涉中國內政；又斥少數瑞典人員在使館大門前惡意滋擾，打出的標語捏造事實，煽動仇恨，抹黑詆毀中國，侵犯中國主權。

大使館強調，再次要求瑞方尊重中國的主權、安全和領土完整，公開表明支持「一國兩制」、反對「港獨」、反對暴力的立場，不向暴亂分子發出任何錯誤信號。「我們要求瑞方不允許借『言論自由』從事反華政治活動和宣揚暴力仇恨的活動。」