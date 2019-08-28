【逃犯條例】內地傳「三不要」意見　冀避免風波蔓延升級

香港反逃犯條例修訂風波持續2個多月，港澳辦和內地官媒輪番強硬表態，亦未能緩和局勢。北戴河會議後，一篇文章在網絡流傳，直指香港的風波「首先是香港民眾與香港行政部門的內部矛盾」，要避免風波蔓延與升級，應以「三個不要」處理香港問題。 本港多間報章有報道該文，亦有海外傳媒指文章是自內地傳出。經查，內地並無傳媒作此報道，但見之於微信公眾號、微博，惟大部份亦已遭到刪除。 雖然文章來源不明，但文中強調「三個不要」可能代表最高層的真實意見：團結和諧迎國慶，並指「維護安定團結的大好局面、堅定改革開放的發展方向，是目前中國最大的政治」。

文章強調「三個不要」可能代表最高層的真實意見：團結和諧迎國慶。（資料圖片）

文章指出，第一，不要將香港內部矛盾蔓延成香港與內地的矛盾。有些媒體煽動福建等內地青年到香港打架，有些媒體傳播內地留學生與香港留學生的衝突視頻並配發煽動性評論，這都是將香港風波引向內地、禍害內地的不負責任的行為。即使有反港獨的初衷，結果也是害內地的惡果。歷史上很多相鄰的村莊因為一點小事發生械鬥形成幾百年的世仇，鄰村如陌路，互不通婚、老死不相往來。這種悲劇不要重演。

第二，不要將香港內部矛盾升級為香港與中央的矛盾。香港民眾與行政部門的矛盾，本質上是家裏人吵架的家庭矛盾，北京的家長勸和即可。煽動家人出手只能讓矛盾急劇惡化並曠日持久，並正中唯恐中國不亂的反華分子的下懷。希望北京勸和，還是鼓動北京出手，是有否政治智慧的分界。

第三，不要將香港的內部矛盾升級為國際矛盾。香港的風波，歸根結底是中國的家務事。外國閒話幾句無所謂。中聽的部份認真聽取，不中聽的當做沒聽見，出餿主意的據理批駁。不可能堵住所有鳥嘴不讓鳥發聲，一聽鳥叫就火冒三丈也沒必要，如果氣急敗壞惡語相向就中了對方的圈套。

文章認為，當此之時，平息風波、化解矛盾、化大事為小事是當務之急。（資料圖片）

化大事為小事是當務之急

文章又提及，近日香港行政部門給民眾發放191億港元「紅包」，穩香港、穩社會，就是一個可貴的努力。 絕大多數香港人民是愛港愛國的，極少數違法分子代表不了香港民眾。對於違法分子既要依法懲處，也要本著「懲前毖後、治病救人」的方針予以教育引導，而不是將他們永遠推到對立面。

文章認為，香港行政部門應該聆聽李嘉誠所說「現時年輕人給政府的聲音和訊息震耳欲聾」，李嘉誠為代表的香港企業家屬於建制派和既得利益者，建制派呼籲行政部門傾聽泛民派的呼聲，說明香港行政部門有許多值得改進的地方。

文章指出，過去幾十年，在企業家和民眾之間，香港的利益分配較偏向於前者，需要通過談判進行利益再分配。香港學校應將普通話列入選修課並逐步過渡到必修課，以增強對祖國的向心力、凝聚力，初期可以通過獎學金、普通話比賽等增進學生的學習興趣。

文章最後提出，當此之時，平息風波、化解矛盾、化大事為小事是當務之急。一切煽風點火、火上澆油將香港風波蔓延升級的行為都是破壞安定團結的大好局面，都是中華民族偉大復興的擋路石。

（綜合報道）