網信辦：加強個人信息保護　深入治理App違規收集個人資料

中央網信辦副主任、國家網信辦副主任劉烈宏今日（28日）在國新辦記者會上表示，正在通過開展立法先行、標準支撐、專項治理、大力宣傳這四方面工作，加強個人信息保護。

中央網信辦副主任、國家網信辦副主任劉烈宏今日（28日）在國新辦記者會上表示，正在通過開展立法先行、標準支撐、專項治理、大力宣傳這四方面工作，加強個人信息保護。（網上圖片）

劉烈宏稱，在加強個人信息保護方面，網信辦正在開展一些重要工作。首先是立法先行，從不同層面製定出台加強個人信息保護的法律法規，《網絡安全法》於2017年6月施行，《個人信息保護法》已經納入十三屆全國人大常委會的立法規劃。

第二是標準支撐。中央網信辦指導全國信息安全標準化委員會，將個人信息保護標準作為研究制定的重點，為加強數據安全管理和個人信息保護、規範收集使用個人信息的行為，推動發布《個人信息安全規範》《大數據服務安全能力要求》等國家標準，組織製定移動互聯網應用程序收集個人信息基本規範等標準草案。

向百多家App運營者發送整改通知

第三是專項治理。中央網信辦、工業和信息化部、公安部、市場監管總局四部門聯合開展App違法違規收集使用個人信息專項治理行動，指導App專項治理工作組受理8000多條網民舉報，向100多家問題比較嚴重的App的運營者發送了整改通知，督促其整改。

四是大力宣傳。通過多種形式、多種渠道宣傳普及個人信息保護常識，也通過曝光違法違規行為、發布打擊違法犯罪案例、開展警示教育等多種形式提升全民個人信息保護意識和技能。

劉烈宏強調，要加強數據安全管理和個人信息保護，深入展開App違法違規收集使用個人信息專項治理，嚴厲打擊針對和利用國家大數據資源和個人信息的違法犯罪活動。強化關鍵信息基礎設施的保護。積極推動網絡空間國際治理。