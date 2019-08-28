23噸中國芬太尼經墨西哥輸入美國？中國外交部：美墨均確認非事實

美媒報道指墨西哥執法人員近日在該國最大港口查獲了超過23噸來自中國的芬太尼，美方又指這些芬太尼的最終目的地是美國。 中國外交部今日（28日）回應稱，美方和墨方均已確認涉事貨物不是芬太尼，又指美方指責中國為其國內芬太尼類物質的主要來源，這說法缺乏證據，完全與事實不符。美方應停止歸咎於人，同時加強美國國內監管力度，以真正有效打擊芬太尼類物質製販和走私。

中國外交部發言人耿爽稱，美方指責中國為其國內芬太尼類物質的主要來源，這缺乏證據，完全與事實不符。（資料圖片）

美國布賴特巴特新聞網（Breitbart）25日（周日）報道稱，墨西哥政府日前對外宣布，他們繳獲來自上海的23噸芬太尼，這批禁藥偽裝成氯化鈣（Calcium Chloride），呈粉狀包裝。此外，美國白宮藥物控制政策辦公室（Office of National Drug Control Policy）的官方Twitter也轉載了墨西哥的相關報道，並稱這一事件表明中國仍在源源不斷地把毒品輸入到美國。

中國外交部發言人耿爽今日表示，中方有關部門對此事立即開展調查，並向美方和墨方核實情況，美方和墨方均已確認該批貨物不是芬太尼。

外交部：中國對芬太尼類物質管控極為嚴格

對於美國政府多次稱中方未採取有效措施阻止芬太尼輸美，中國為其國內芬太尼類物質的主要來源，耿爽回應稱，中國政府對芬太尼類物質管控極為嚴格，先後列管了25種芬太尼類物質及2種前體，超過聯合國管製品種。今年5月1日中方對芬太尼類物質進行整類列管。

耿爽又指，目前中國芬太尼類物質整類列管工作已取得明顯成效。今年以來，中國緝毒執法部門尚未發現一宗非法製造、販賣和走私芬太尼類物質犯罪案件。美方指責中國為其國內芬太尼類物質的主要來源，這缺乏證據，完全與事實不符。美國之所以發生芬太尼氾濫危機，主要在於其國內普遍存在濫用處方止痛藥的傳統，美方如果要真正解決其國內的芬太尼問題，需要紮紮實實做好自己的事。

（綜合報道）