【觀察】NBA球星林書豪轉戰中國　台灣酸民的玻璃心又碎了

今（2019）年8月27日，NBA華裔球員林書豪（Lin Jeremy）確定從美國轉戰中國，與CBA北京鴨首鋼籃球俱樂部簽約。隨後，林書豪於社交媒體證實並發表心得，「謝謝NBA跟所有人過去9年的支持，永遠會珍惜能在NBA層級做為亞洲人的代表，對於與北京首鋼下一步感到興奮，期待能創造更多歷史」。 撰稿：施學庸

林書豪加盟北京鴨首鋼俱樂部，並在個人IG上發文。（截取林書豪IG）

談到林書豪，必定會說到他和台灣的關係。林書豪雖為美國籍，從小在美國土生土長，但父母是台灣彰化人，因此當他在2012年以「林來瘋」（Linsanity）成名後，便被台灣媒體稱為「台灣之光」。

當然這種「標題黨」一部分來自於台媒追求熱點的策略，此外也代表了一部分台灣人的心理認同。不過，也有人認為林書豪的情況，純粹是「台灣沾光」。

事實上，對於專業球迷來說，NBA無疑是全世界最高的籃球殿堂，而林書豪從NBA轉戰CBA，固然有「NBA放棄他」一說，但對批評他的台灣「酸民」而言，無疑認為林書豪這是想到大陸「撈錢」變成「中國豪」的表現，甚至為了錢去「舔共」。

林書豪於微博證實轉戰CBA的傳言。（微博@JeremyLin林書豪）

坦率的說，台灣「酸民」的反應相當不理智。首先，林書豪和台灣的淵源其實很淺薄，更多是林書豪的勤奮，才能突破黃種人在NBA舞台的「體質限制」，導致「台灣沾光」的情況，且更嚴格來說，是台媒消費林書豪。因此林書豪選擇CBA發展，並不應像台籍球員或演藝明星赴陸發展般受到「冷嘲熱諷」。

另一方面，在不涉入政治前提下，職業運動本身就是實力說話。對於台灣球員來說，到資源豐沛、競爭和訓練較強的CBA，遠比待在台灣本土的SBL籃球聯盟，更加有機會到籃球殿堂NBA發展。而其實追根究柢，職業運動的興盛，除了當地風土民情文化之外，還有資本市場的大規模的投入和積累，才能造就出精彩、高強度的比賽，接著吸引運動迷、再反饋資本市場、運動員，一環扣著一環。

所以總結的來說，林書豪從美國NBA到中國CBA的發展，就是一位求職人士為自身生涯的選擇。而如今，台灣酸民確又因為兩岸政治關係，指責林書豪「背叛台灣、投共」等等，這些都反映部分台灣酸民的「眼界」和「玻璃心」。換句話說，就是吃飽沒事幹，雞蛋裡挑骨頭，只要有著「玻璃心」，看什麼都是歧視。