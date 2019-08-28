【中美貿易戰】國務院出20招催谷消費　鼓勵開設「深夜食堂」

在中美貿易戰和中國經濟下行的背景下，中國出台政策以拉動內需刺激消費來應對局面。 昨日（27日），國務院辦公廳發布《關於加快發展流通促進商業消費的意見》（以下簡稱《意見》），提出改造提升商業步行街、釋放汽車消費潛力、活躍夜間商業和市場等20條促進消費的舉措。

這20條政策包括：

1、促進流通新業態新模式發展； 2、推動傳統流通企業創新轉型升級； 3、改造提升商業步行街； 4、加快連鎖便利店發展； 5、優化社區便民服務設施； 6、加快發展農村流通體系； 7、擴大農產品流通； 8、拓展出口產品內銷渠道； 9、滿足優質國外商品消費需求； 10、釋放汽車消費潛力； 11、支持綠色智能商品以舊換新； 12、活躍夜間商業和市場； 13、拓寬假日消費空間； 14、搭建品牌商品營銷平台； 15、降低流通企業成本費用； 16、鼓勵流通企業研發創新； 17、擴大成品油市場准入； 18、發揮財政資金引導作用； 19、加大金融支持力度； 20、優化市場流通環境。

《意見》提及「釋放汽車消費潛力」，當中包括放寬買車限制、取消二手車限遷政策、鼓勵購買新能源汽車等等。（資料圖片）

據內媒《每日經濟新聞》報道，中國貿促會研究院國際貿易研究部主任趙萍表示，在商品消費領域，消費者個性化、多樣化的消費需求與商品供給結構還不完全匹配。國家多舉措促進消費，目的在於從供給端發力，解決供給和需求不匹配的問題，也為消費轉型升級進行制度探索和創新。

商務部研究院流通與消費研究所副主任關利欣表示，與發達國家服務消費佔比60%左右相比，2019年上半年，中國服務消費佔居民最終消費支出的比重為49.4%，仍存在較大增長空間。隨著中國強大國內市場的優勢不斷顯現，內需驅動力不斷增強，預計下半年消費對經濟增長的基礎性作用將進一步鞏固，最終消費對經濟增長的貢獻率將繼續保持在60%左右的高位。

五棵松的華熙LIVE特色商街是北京市重點打造的首批4個「夜京城」地標之一，「深夜食堂」四個大字的牌子在五六十家餐飲企業門口擺放。（視覺中國）

專家：「夜經濟」應深入社區

《意見》提出，鼓勵主要商圈和特色商業街與文化、旅遊、休閒等緊密結合，適當延長營業時間，開設深夜營業專區、24小時便利店和「深夜食堂」等特色餐飲街區。上周出台的《關於進一步激發文化和旅遊消費潛力的意見》也指出，豐富夜間文化演出市場，優化文化和旅遊場所的夜間餐飲、購物、演藝等服務，鼓勵建設24小時書店；到2022年，建設200個以上國家級夜間文旅消費集聚區，夜間文旅消費規模持續擴大。

內媒《新京報》指，以北京為例，在政策鼓勵下，一批營業至深夜的「深夜食堂」出現在城市的各個角落。北京市商業聯合會副會長陳文表示，目前北京的「夜經濟」還都集中在過去已經形成的一些商業街區，比如三里屯、方莊等等，接下來應該更加注重讓「夜經濟」深入社區。

廣州首家「24小時不打烊書店」。（視覺中國）

內地財經媒體人邊際則表示，促進「夜經濟」等措施打破的是傳統城市管理中對商業經營的時間空間限制，進一步解除束縛商業發展的不必要窠臼，為正在升級中的消費提供更多可能性。

（綜合報道）