環時：真正違背《中英聯合聲明》的是英國　無權干預香港事務

七大工業國集團（G7）峰會8月26日結束，成員國在會後發表簡短的聯合聲明，當中重申1984年《中英聯合聲明》的存在與重要性，呼籲避免暴力。 內地官媒《環球時報》今天（29日）發社評指，英國政府不時就香港事務說三道四，聲稱英國至今對香港負有責任，指責中國違反《中英聯合聲明》，美國等西方國家也給倫敦幫腔，日前剛舉行的G7峰會更做出毫無根據的表述。 社評強調，真正牴觸《中英聯合聲明》的是英國今天的表現，違背自己當年有法律效應的承諾，英方無權借《中英聯合聲明》干預香港事務。

香港示威活動持續2個多月。（資料圖片）

文章稱，英國對香港實行長期的殖民統治，在香港回歸中國前，兩國簽署《中英聯合聲明》，其使命是安排香港從英國治下轉到中國治下的過渡，而非為英國安排在香港回歸後繼續保持其在香港影響的某種方式，聲明沒有給英國在這之後繼續干預香港事務留下任何空間。

文章指出，今天香港治理的各種合法性都來源於《基本法》，《中英聯合聲明》在這當中沒有角色。香港今天法治的大邏輯就是要真正落實好《基本法》，而對《基本法》的解釋權是全國人大常委會的專屬權力，英國無權從中置喙，這也是香港從英國治下回歸中國的一項根本的題中之義。

指英國支持「香港反對派極端行動」

文章續指，近來英國頻繁就香港事務發聲，它至少在兩個層面上嚴重違反了1984年《中英聯合聲明》。第一，它嚴重突破《中英聯合聲明》的原有意義，試圖把已經完成指導香港回歸中國過渡期使命的這一條約從歷史帶回到現實中，介入香港當下的治理。第二，後來香港出現所謂「民主運動」，其激進要求遠遠超越中英簽署聯合聲明時對香港高度自治面貌的默契共識。英方縱容末代港督彭定康扮演不光彩角色，又支持香港反對派的一系列極端行動，香港今天的亂象完全不是中英1984年共同討論的香港未來。

文章認為，英國方面背棄35年前的《中英聯合聲明》，讓自己成為回歸後香港保持繁榮穩定的干擾性力量，但它卻倒打一耙，給中國扣上破壞《中英聯合聲明》的帽子。「倫敦難道不為自己顛倒是非的狡辯臉紅嗎？」又呼籲英國等西方國家「在事實面前保持一份自重」。

（環球時報）