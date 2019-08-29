【國慶70周年】10萬各界群眾遊行　港澳台同胞和廣場舞大媽參與

今年10月1日將舉行大型的建國70周年慶典，北京天安門廣場會有慶祝大會、閲兵及大型群眾遊行活動。 北京市委常委、宣傳部部長杜飛進在國新辦記者會上表示，群眾遊行和聯歡是國慶70周年慶祝活動非常重要的組成部份。遊行群眾涵蓋各行各業、各族各界，包括速遞人員、廣場舞大媽、新的社會階層人士等新興領域的群眾代表，還包括港澳台同胞、海外僑胞和外國友好人士代表等。

圖為2009年10月1日，首都各界慶祝中華人民共和國成立60周年大會。（視覺中國）

國務院新聞辦公室（國新辦）今天（29日）舉行新聞發布會，介紹慶祝中華人民共和國成立70周年活動有關情況。中央宣傳部常務副部長王曉暉指出，屆時的群眾遊行將有超過10萬名各界群眾參加，聯歡活動將有逾6萬名首都各界群眾參與。

杜飛進則說，這次的聯歡活動有主題表演、中心聯歡表演、群眾聯歡和煙花表演等看點，群眾遊行和聯歡活動將以「自由、生動、歡愉、活潑」的形式來展現，具體有5個亮點：

－一是整體性設計，以方陣為主體，以彩車為焦點，以視頻為配合，以音樂為貫穿，藝術與科技結合，形成以天安門核心區為中心，相互呼應、協調一致的整體風格。

－二是敘事性表達、沉浸式體驗，採用「講故事」方式，帶群眾一起回顧新中國成立70年的成長和奮鬥歷程。

－三是群眾性，遊行群眾涵蓋各行各業、各族各界，包括工人、農民、教師、學生、醫生、公務員等各領域群眾代表，以及速遞人員、廣場舞大媽、港澳台同胞、海外僑胞和外國友好人士代表等。

－四是彩車設計，彩車主體形象精準選取生動傳神、便於理解的人物形象和造型載體，更加註重政治性的藝術化表達、思想性的場景化呈現，將傳統文化與現代藝術充分結合，讓彩車更具靈動性、現代感。

－五是廣場景觀佈置。天安門廣場佈置「紅飄帶」主題景觀雕塑，寓意紅色基因連接歷史、現實與未來。同時，在廣場東西兩側平行懸掛着70個紅色充氣燈籠，與「紅飄帶」主題景觀雕塑相互呼應。另外，廣場內還設置臨時觀禮台，讓更多各界群眾能夠到現場觀禮。

（綜合報道）