【解放軍輪換】駐港部隊輪換背後：時間提前　戰車有變

8月29日，官媒《新華社》宣布，解放軍駐香港部隊完成進駐香港以來第22次輪換行動。 根據香港《駐軍法》，此次輪換是中共軍委批准的例行行動。解放軍駐港部隊從陸上深圳灣、皇崗、文錦渡、沙頭角口岸和海上、空中機動進港，進駐駐香港部隊營區。報道強調，輪換官兵進駐前均進行認真訓練和學習，表示堅決維護國家主權、安全、發展利益。

解放軍駐澳部隊裝甲車與駐港部隊裝甲車此次輪換型號並不相同。（新華社）

《新華社》還公布多張解放軍部隊輪換的現場照，其中包括一張多輛輪式裝甲車的照片。觀察人士指，《新華社》配圖中的輪式裝甲車並非駐港部隊一直使用的ZSL-92B步兵戰車，而是此前前置部署在深圳的武警部隊第二機動總隊的WJ-03B防暴車。

《新華社》的配圖中，WJ-03B均拆除高射機槍裝置，但被指仍可能裝有十分有效的非致命性武器。相比之前在深圳部署的新款數碼迷彩，進駐的WJ-03B已更換為駐香港部隊標準的解放軍車輛三色迷彩。

觀察人士還指，雖然底盤相同，但WJ-03B上的非致命裝備需要專門訓練，而駐港部隊的ZSL-92B平時受訓主要為機關炮、機槍和導彈，因此，武警第二機動總隊官兵是否「換裝」進駐香港，外界不得而知。

解放軍駐港部隊從陸上深圳灣、皇崗、文錦渡、沙頭角口岸和海上、空中機動進港，進駐駐香港部隊營區。（新華社）

8月初，深圳當地民眾發現大批武警部隊的裝甲車進駐該市。網絡流傳的視頻顯示，這些武警部隊的裝甲車均已被拆除12.7毫米重機槍。由於緊鄰香港，武警部隊的異動引發輿論關注。當時就有不少聲音指，內地調遣駐地福建的武警第二機動總隊裝甲車，且拆掉致命性武器，暗示中央政府可能在香港政府和香港警隊無力維持亂局時出兵介入。

除輪換裝備出現不同外，《新華社》此番宣布輪換時間也與往年不同。按照內地的資料顯示，解放軍駐港部隊自1998年以來，均在每年11月下旬進行年度輪換，但此次輪換時間是在8月29日，很明顯提前至少3個月。

央視公開進駐過程影片，顯示解放軍車隊今日（29日）凌晨從不同口岸入境。（央視）

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此外，央視公開進駐過程影片，顯示解放軍車隊今日（29日）凌晨從不同口岸入境。解放軍駐香港部隊新聞發言人韓鈾說，此次輪換進港的官兵於進駐前，曾進行「認真訓練和學習」，具備履行香港防務的能力素質，又指駐香港部隊堅決貫徹「一國兩制」方針，並堅決維護國家主權、安全、發展利益。