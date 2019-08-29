中國向美傾銷芬太尼？華外交部再回應：歸咎於人無助解決問題

美媒報道指近日墨西哥執法人員在該國最大港口查獲了超過23噸來自中國的芬太尼，美方又指這些芬太尼的最終目的地是美國。 中國外交部連續兩日對此事作出回應，今日（29日）再澄清該批貨物不是芬太尼，而是化工原料，又指美方轉嫁問題根源、歸咎於人的做法不具建設性，也解決不了實際問題。

中國外交部發言人耿爽澄清該批貨物不是芬太尼，而是化工原料。（資料圖片）

美國布賴特巴特新聞網（Breitbart）25日（周日）報道稱，墨西哥政府日前對外宣布，他們繳獲來自上海的23噸芬太尼，這批禁藥偽裝成氯化鈣（Calcium Chloride），呈粉狀包裝。此外，美國白宮藥物控制政策辦公室（Office of National Drug Control Policy）的官方Twitter也轉載了墨西哥的相關報道，並稱這一事件表明中國仍在源源不斷地把毒品輸入到美國。

中國外交部發言人耿爽今日稱，中方有關部門對此事開展調查，經向美、墨雙方核實，他們均已確認該批貨物不是芬太尼。中方已經查明這批貨物完整的交易過程，並做了科學檢驗鑑定，這批貨物是920袋氯化鈣（23噸）和11袋4- （氮-苯基氨基）哌啶（275公斤），均屬於用途廣泛的化工原料，這些物質聯合國沒有列管，美國和中國也沒有列管。

耿爽續指，美國存在的芬太尼類物質濫用問題應當從自身查找原因，提出切實可行的解決辦法，轉嫁問題根源、歸咎於人的做法不具建設性，也解決不了實際問題。中方願同包括美國在內的國際社會深化合作，推進芬太尼類物質國際共治，共同尋找解決這一問題的良方。

（綜合報道）