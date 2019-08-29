【逃犯條例】新華社推微電影：香港媽媽煲湯勸示威兒「回家吧」

港府修訂《逃犯條例》引發的衝突持續，內地官媒新華社今天（29日）發布一則微電影，影片為粵語配音，以「一位香港媽媽」的角度對兒子温情喊話，表達對兒子參與近來示威抗議的看法，希望他停止參加暴力活動，「兒子，煲好的湯還温着，回家吧！」

微電影主打温情牌，勸說孩子停止參與暴力活動，回家喝湯。（影片截圖）

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微電影主打温情牌，片中的母親勸說孩子停止參與暴力活動，回家喝湯，並批評年輕人自以為熱血，實際上是被人利用，示威活動有「外國人在現場指揮」，又指新聞中有提到，有「組織你們的頭目」到國外讀名校，他們都是為了各自的利益和目的才這樣做。

影片中的母親又批評兒子在內的示威者對社會帶來負面影響，「我唔知道係唔係啲面罩遮蓋咗你嘅理智，我唔忍心睇到你變成咁樣，更唔忍心睇到香港失去咗未來。」影片最後，母親向兒子喊話稱，家一直都在，一直等他回去。

影片在微博掀起討論，有內地網民表示感動：「你媽喊你回家吃飯了，玩夠了，也該回家了」，但亦有人說，「不可原諒就是不能原諒，別提什麼孩子！」

網民熱議：

－難受……真的…看著都心堵得慌，父母不易，你要是個人別再讓他們擔心了，好嗎？

－別亂了，回家吧。

－廢青已經被殭屍附體了，不可能再回頭，也不會再回頭。

－何必當初。

（新華社）