【逃犯條例】黃之鋒周庭被捕　人民日報：警示年輕人不要以身試法

針對香港眾志秘書長黃之鋒、成員周庭，以及香港民族黨召集人陳浩天等人今天（30日）遭警方逮捕一事，官媒《人民日報》當日發表鋭評文章稱，黃、陳等人被捕，警示受「反中亂港」分子矇蔽的年輕人，不要去以身試法，並稱「黃之鋒等人的下場就是亂港分子的下場。」

《人民日報》的鋭評指，「黃之鋒等人的下場就是亂港分子的下場。」（資料圖片）

《人民日報》的評論指，黃之鋒、周庭、陳浩天等人紛紛落網，「這幾人年齡都不大，但壞事沒少做，手段狠，蹦得歡，亂港、禍港、賣港，不遺餘力。」

評論續稱，黃之鋒在「佔中」時就扮演不光彩角色。「無論宣揚『港獨』還是鼓吹暴力，無論抹黑港警還是赤膊上陣參與暴力，哪一項不涉嫌違法犯罪？如今被捕，實屬活該。」

評論又強調，危害國家主權安全、公然挑戰「一國兩制」原則底線的違法犯罪活動，都會被追究法律責任。策劃煽動、組織指揮激進暴動活動的亂港頭目罪行昭昭，必然受到法律追究。

黃、陳等人被捕警示受反中亂港分子矇蔽的年輕人，不要去以身試法，不要被他們顛倒是非的謬論所蠱惑，不要濫用自己的自由權利。 《人民日報》鋭評

評論最後說，事實一再證明，暴力升級，「顏色革命」死路一條。「黃之鋒等人的下場就是亂港分子的下場。真心愛護香港的年輕人，應當擦亮眼睛，回歸理性和法治。亂港分子，莫再誤判形勢。」

（人民日報）