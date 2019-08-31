【逃犯條例】官媒：「勇武組織」就是恐怖組織　 必須堅決打擊

香港反修訂《逃犯條例》的風波不斷，警民暴力衝突持續，雙方武力升級。其中有部分示威者主張以「勇武」抗爭。 對此，官媒《人民日報》旗下的網站《人民網》周六（31日）發表觀點文章稱，「勇武組織」顛覆政府，破壞社會秩序，蓄意暴力襲擊，與恐怖組織無異。

兩個多月來的示威運動造成嚴重的警民衝突。（香港01記者攝）

《人民網》的文章稱，一些被「港獨」「顏色革命」等論調蠱惑的好勇鬥狠的「勇武組織」，幹盡違法暴亂之事，其罪惡面目令人作嘔，「其做派已難掩恐怖主義本質，這在任何正常國家和地區都是絕不允許存在的，必須堅決予以打擊。」

「勇武組織」顛覆政府，破壞社會秩序，蓄意暴力襲擊，危及警察和公眾人身安全，反人類性質明顯，已經造成了極大的社會危害。無論是從中國反恐怖主義法審視，還是參照國際社會公認的恐怖主義認定，「勇武組織」與恐怖組織無異。 《人民網》觀點

文章又指，有「港獨」策劃、有黑金支持、有洋人指揮的「黑衣人」，非傳統意義上的「示威者」，多是帶有恐怖主義傾向的兇徒，其行動策略、意圖、手段，都在不斷朝極端化發展。「不管打著怎樣的『民主』 『自由』旗號，『勇武組織』暴力破壞活動持續升級，根本就是法治社會的恥辱。」

文章還稱，善良的人們早已看清了「暴徒」的醜惡嘴臉以及他們身後主使者的卑劣無恥，而更大的危機就在於恐怖主義苗頭不斷蔓延。文章認為，究其亂源，不僅在於美英等外部敵對勢力和台獨分子陰謀亂港，更在於「勇武組織」的蓄意破壞和行兇。

文章最後強調，「治亂必用重典，祛疾還需猛藥」，指要從香港社會的根本利益出發，儘快止暴制亂，撲滅「勇武組織」等恐怖主義勢力，「嚴懲暴徒及幕後黑手，是香港唯一的選擇。」

（人民網）