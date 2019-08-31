【逃犯條例】復旦教授：港版「阿拉伯之春」100%失敗

兩個多月來，香港《逃犯條例》修訂引起的風波一直未能平息，西方國家也對香港局勢極為關注，英美等國眾多政治人物紛紛發聲。 復旦大學中國研究院院長張維為近日在接受央視《熱評》採訪時將相關的情況和「阿拉伯之春」及烏克蘭2013年至2014年間的示威運動相提並論，他稱，「『顏色革命』都是這個套路」，但放之香港，「一定不會成功」。

復旦大學中國研究院院長張維為。（網絡圖片）

張維為接受採訪稱：「美國有一些特別的勢力，叫deep state，可譯成「『深層的國家』，包括美國的華爾街、民主基金會、中央情報局等等，常年佈線佈局來搞亂和西方體制不一樣的國家」。

張維為說，這些勢力，「通過互聯網、通過各種各樣的培訓計畫影響年輕人，通過獎學金培養各種各樣的學者，鼓勵以所謂民主名義的非暴力運動，結果造成了阿拉伯世界的政權更迭」。

然而，「阿拉伯之春」很快就變成「阿拉伯之冬」，究其原因，「我基本判斷就是我們講的水土不服，西方的這個民主制度，到非西方世界，一定是要造成很多麻煩。」

烏克蘭2013年至2014年間的示威活動最終導致了政權更迭。（網絡圖片）

張維為稱，香港不會出現阿拉伯之春情況。他稱，2014年佔中時，他就判斷這是「錯誤的時間，錯誤的地點，錯誤的運動」，失敗的概率100%，因為香港人「最關心的是民生問題、就業問題、住房問題等等」。他又說，香港和阿拉伯國家「不大可比，最關鍵就是他怎麼搞都可以，但不可能成功。因為強大的中華人民共和國在這裡」。

在近期的示威中，有的示威者展示美國、英國旗幟，亦出現了侮辱國旗國徽的舉動。對此，張維為稱，這說明「就是這個運動是有他們（英美）支持，拿著英國人、美國人的錢」。他還稱，烏克蘭「顏色革命」爆發時，基輔示威者也舉著歐盟的旗幟、美國的旗幟、英國的旗幟，「背後就是這些國家資助的組織，拿著人家錢舉人家的旗幟，喊人家的口號就是這樣」。

他稱，西方控制了主流媒體，堅稱運動式自發的，「這是顏色革命的一個套路，他一定要強調這東西都是你們內部的矛盾，跟我沒有關係」。

《逃犯條例》修訂引發的風波已經持續兩個多月。（曾雪雯攝）

稱佩洛西、蓬佩奧等人「不擔心選票」

張維為又稱，香港出現亂局一個重要原因是美國直接干預，他稱特朗普「現在就害怕這個，股市一跌他選票就會受影響，他考慮2020年的選舉」，他又指特朗普認為香港「是中美貿易談判中美國的又一張牌，可以對中國適當施加壓力的」。

不過，早前特朗普曾說香港是「中國的事情」。對此，張維為又稱，美國有兩種不同的力量，特朗普關心2020年的選舉，而佩洛西、蓬佩奧等人，「不擔心選票」。

（央視新聞）