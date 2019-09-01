【貿易戰】美對華新關税生效　人民日報：關税大棒攔不住中國發展

美國貿易代表辦公室日前宣布，自9月1日起對自中國進口的部分目標商品加徵15%的關税，其餘包括手機、手提電腦等會在12月15日加徵15%關税。 上述關税今日將如期生效，中國官媒《人民日報》刊文指出，關税大棒攔不住中國發展，中國前進的步伐無可阻擋，美方一些人「逆大勢而動的任何企圖」都是違背規律的行徑，絕不可能得逞。

美國自9月1日起對自中國進口的部分目標商品加徵15%的關税。（資料圖片）

文章指，中國有近14億人口的大市場，有世界上規模最大的中等收入群體，消費升級正在加速，消費市場潛力巨大，為中國經濟高質量發展提供了巨大動力。幾日前，美國最大連鎖會員制賣場Costco在中國的首家門店開業，生意火爆的程度令西方輿論發出一片驚呼——受中國市場利好因素影響，Costco在2日內總市值增加約78億美元，美國彭博社評價稱，「不管有無貿易戰，美國企業都會跟着消費者前往中國。」

文章表示，中國經濟蓬勃發展，使中國成為外國企業無法忽視的投資沃土。「美國企業怎麼捨得撤離中國」，這是無數業內外人士的心聲。中美經貿合作，是以共贏為目標的市場力量所決定的。儘管美方一些人要求美企撤離中國、讓美國經濟與中國經濟脱鈎，但無法逆轉要合作、求共贏的時代潮流。

文章又指，美中貿易全國委員會（ U.S.-China Business Council ）近日公布的調查結果顯示，97%的受訪美國企業在中國市場盈利。該委員會會長艾倫（Craig Allen）明確表示：「大多數在那裏的美國企業明白，在可預見的未來，中國仍將是全球增長的主要引擎之一。」顯然，與中國脱鈎，就是與機遇脱鈎、與未來脱鈎，美國企業比美方一些人看得明白。

文章強調，看好中國發展前景，重視中國市場機遇，這是世界上大多數企業的共識。近來，「進軍中國市場」的新聞頗為引人注目，伴隨中國堅定擴大開放的步伐，中國市場的魅力與日俱增，這也是在中美經貿摩擦背景下，中國今年前7個月實際使用外資按年增長7.3%的重要原因。

（人民日報）