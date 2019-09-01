【懶人包】紙本式港澳通行證失效？　一文了解內地9月起實行新規

9月起內地一批新規將落地施行，其中包括收費公路通行費降低、紙本式港澳通行證將全部失效、決策機關違規決策或將終身追責等等。

收費公路通行費降低

交通運輸部近日發布修訂後的交通運輸行業標準《收費公路車輛通行費車型分類》於9月1日起實施。新標準中明確界定1類和2類客車分類界限值由核定載人數7人修訂為9人，核載8人和9人車輛由原2類客車降為1類客車，降低對應車輛的收費標準。經媒體測算，以一百公里為例，8座和9座的客車按1類車收費，即50元人民幣，高速公路費用直接降低一半。

新的收費公路通行費於9月1日實行，以一百公里為例，8座和9座的客車按1類車收費，即50元人民幣，高速費用直接降低一半。（視覺中國）

紙本式港澳通行證將全部失效

國家移民管理局近日發布提示，現用的紙本式往來港澳通行證將於9月13日全部失效。有出行需求的持證人需提前申請卡式電子往來港澳通行證，已辦妥簽注的紙本式往來港澳通行證在有效期內仍可繼續使用。

紙本式港澳通行證將全部失效。（視覺中國）

多種情形可減免耕地佔用税

去年12月，十三屆全國人大常委會第七次會議表決通過了《中華人民共和國耕地佔用税法》，規定了四類減免耕地佔用税的情形，自9月1日起施行。其中，軍事設施、學校、幼兒園、社會福利機構、醫療機構佔用耕地，免徵耕地佔用税；鐵路線路、公路線路、飛機場跑道、停機坪、港口、航道、水利工程佔用耕地，減按每平方米二元的税額徵收耕地佔用税。

此外，農村居民在規定用地標準以內佔用耕地新建自用住宅，按照當地適用税額減半徵收耕地佔用税；其中農村居民經批准搬遷，新建自用住宅佔用耕地不超過原宅基地面積的部分，免徵耕地佔用税。

新規規定，決策機關應當建立重大行政決策過程記錄和材料歸檔制度。（中新社）

決策機關違規決策或將終身追責

今年5月，《重大行政決策程序暫行條例》全文公布，自9月1日起施行。其中，在重大行政決策責任追究方面，《條例》規定，決策機關應當建立重大行政決策過程記錄和材料歸檔制度，對決策機關違反規定造成決策嚴重失誤，或者依法應當及時作出決策而久拖不決，造成重大損失、惡劣影響的，倒查責任並實行終身責任追究。

新職稱評審規定

人力資源社會保障部日前印發《職稱評審管理暫行規定》，自9月1日起施行。《規定》強調，各地區、各部門以及用人單位等開展職稱評審工作應當申請組建職稱評審委員會。申報人一般應按職稱層級逐級申報職稱評審。

規定還明確，取得重大基礎研究和前沿技術突破、解決重大工程技術難題，在經濟社會各項事業發展中作出重大貢獻的專業技術人才，可直接申報高級職稱評審；對引進的海外高層次人才和急需緊缺人才，可合理放寬資歷、年限等條件限制；對長期在艱苦邊遠地區和基層一線工作的專業技術人才，側重考查其實際工作業績，適當放寬學歷和任職年限要求。

部分工程企業資質延續審批實行告知承諾制

近日，住房和城鄉建設部發布了《關於部分建設工程企業資質延續審批實行告知承諾制的通知》。《通知》明確，自9月1日起，住房和城鄉建設部負責的工程勘察、工程設計、建築業企業、工程監理企業資質延續審批實行告知承諾制，不再委託各省級住房和城鄉建設主管部門實施資質延續審查工作。

（中新社）