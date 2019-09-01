【8.31遊行】香港亂局如何收場？俠客島：梁振英最新表態值得琢磨

反修例示威衝突持續激化，在昨日的831遊行中，示威者多次投擲燃燒彈，並以腐蝕性液體及磚頭等襲擊警務人員。激進示威者在多處縱火、破壞公物、架起路障、破壞月台幕門等港鐵站設施。醫管局說，共有31人受傷送院。 內地官媒《人民日報》海外版旗下公眾號「俠客島」今天（9月1日）轉載香港前特首、全國政協副主席梁振英8月30日的Facebook帖文，並搭配「香港亂局如何收場？梁振英最新表態值得琢磨」的標題。 梁振英的帖文指出，「黑衣暴力運動」早已變質，目的是奪取香港政權，再改變內地的政治制度和進一步分裂中國。對此，要運用「可用而至今未用的各種力量」，未來幾年「裡裡外外全面治理、改革、整頓」。

831遊行示威衝突，於下午近6時，警方再度出動水炮車，並首次發射顏色水。（羅君豪攝）

梁振英在帖文中表示，運動的主角已不是和平示威遊行的市民，目標亦已不是「五大訴求」，而是「以暴力和其他非法手段癱瘓社會和推翻特區政府，奪取香港政權（regime change），改由反對派執政」。

他續指，運動試圖篡奪中央政府根據《基本法》的權力，包括對行政長官和主要官員的實質任命權，免除主要官員對中央政府的責任，實行「去中央化」，將香港的「高度自治」篡改成「完全自治」，令中國對香港只有名義上的主權。

梁振英認為，運動的下一步是去中國化，「香港實質上成為獨立於中國的西方傀儡」；再下一步是結合外部勢力，成為「顛覆基地」，在中國內地複製「黑衣暴力運動」，改變內地的政治制度和進一步分裂中國。

梁：「黑衣暴力運動」犯戰略性錯誤

他又指，香港社會和特區政府要「用好用足中央的授權和國家的力量，配合好中央的部署」，力求香港的長治久安，不求一時的風平浪靜，不應有思想束縛，不能有行動禁區，不要投鼠忌器，「要與所有暴力分子和他們的主子、金主們鬥爭到底，取得『一國兩制』的歷史性勝利。」

他強調，特區政府和中央在《基本法》規定的體制內有一整套的政治、行政、財政、法律和武裝力量，包括「可用而至今未用的各種力量」。在必要時，要調動香港體制內、體制外的一切常規和非常規力量，做好短、中、長期的部署，也要做好常態和非常態下的部署，要責無旁貸地切實執行、徹底執行戰略部署。

文章最後指，從積極方面看，「黑衣暴力運動」已經犯下戰略性錯誤，為中央和特區政府提供了難得的趁勢犁庭掃穴的機會。「未來幾年，需要做、可以做、值得做的事很多，裡裡外外全面治理、改革、整頓的工作都必須堅持到底。」

另外，梁振英今天亦發布帖文稱，中英談判初期，時任英國首相戴卓爾夫人就指若中國收回香港，會為香港帶來災難性的影響，近日又有人指引用《緊急條例》會令香港金融中心地位不保，嚇走外資。「37年前的一役說明：勇敢地面對找上門的人，香港人是嚇不倒的。」

（俠客島／梁振英Facebook）