王岐山廣東調研強調堅定文化自信：割斷歷史就意味着背叛

據新華社報道，國家副主席王岐山8月29日至31日在廣東調研。王岐山先後來到肇慶、廣州，考察文化遺產保護和文化產業發展情況；前往中山大學、廣州美術學院、廣東中醫藥博物館，了解教學科研、人才培養等情況，並與學者代表座談。

8月31日，王岐山在中山大學與學者代表座談。（新華社）

這是在不到一年的時間內，王岐山二度赴廣東調研。去年12月7日至12日，王岐山曾赴廣東調研了六天。

不過，兩次調研的主題不同。去年調研時，王岐山強調，建設好粵港澳大灣區。而在這次調研時，王岐山強調，要傳承文化根脈，挖掘思想資源，堅定文化自信，凝聚起奮進新時代的精神力量。王岐山指出，割斷歷史就意味着背叛。「新中國70年的輝煌成就、中國特色社會主義制度是有源之水、有本之木，根植於中華民族五千年曆史的深厚土壤，傳承着中華文明綿延不斷的強大基因。」

8月19日下午，習近平到重點文物保護單位敦煌莫高窟，實地考察文物保護和研究、弘揚優秀歷史文化等情況。（新華社）

這不是中共高層首次強調文化自信和文化遺產保護。

8月19日，習近平赴甘肅考察調研，首站到了敦煌的莫高窟，他強調，要把凝結着中華民族傳統文化的文物保護好、管理好，同時加強研究和利用，讓歷史說話，讓文物說話。

新華網指出，通過對中華文化的弘揚，引導人們樹立正確的歷史觀、國家觀、民族觀、文化觀，不斷鞏固各族人民對偉大祖國的認同、對中華民族的認同、對中國特色社會主義道路的認同，這是中共總書記習近平十分重要的要求。

王岐山在廣東調研期間，8月31日在佛山會見菲律賓總統杜特爾特。並一同觀看了2019年國際籃聯籃球世界盃菲律賓隊與意大利隊的比賽。