【逃犯條例】環時：香港非全面徹底失序　局勢有變化但仍高度複雜

反修訂《逃犯條例》引發的示威持續。官媒《環球時報》刊文指，香港局勢有一些變化的跡象，但依然高度複雜；又形容香港並不是全面、徹底的失序，但它們的溢出效應也是明顯的，暴力示威所造成的負面衝擊越來越多。

反修訂《逃犯條例》引發的示威持續。（資料圖片）

文章以〈透過複雜性釐清香港局勢的動向〉為題，稱香港局勢有一些變化的跡象，但依然高度複雜，並指《環球時報》赴香港報道組有多項「深刻印象」。

文章稱，香港警察執法更加堅決，士氣看上去相當飽滿，他們對處置事件也顯得更加果斷，其氣勢也能夠壓倒「暴徒的氣焰」。在沒有大規模集會的情況下，一般的抗議人群實際人數並不多，「警察對麪人群」的成分很複雜，除了示威者外，讓有大量記者、調解員、宗教人士、觀察員、救援隊等，他們中有不少偏袒示威者，在一些時候客觀上起上烘托示威的作用。

文章稱，示威者縱火屬於挑釁性質，不敢造成嚴重危害，只點燃一些「亂七八糟的東西」。（資料圖片）

縱火屬於挑釁性質

文章認為，示威者以年輕人居多，往往統一行動，顯然是有組織的。他們發現被拍後會立刻把臉轉過去，感覺是對暴露自己的面孔充滿警惕且很畏懼。而他們的縱火屬於挑釁性質，不敢造成嚴重危害，只點燃一些「亂七八糟的東西」，以此刷暴力分子的存在感，鼓舞士氣，向特區政府和公眾施壓。

文章又道，他們的採訪組與部分傳媒談論過，包括「比較激進的傳媒人」，基本都同意「暴力是不對的」，但對方的邏輯是政府不同意示威者「五大訴求」，是導致暴力的原因，並對示威者向政府施壓給予的支持高於對示威者破壞法治的反對，令示威者在香港受到的實際輿論壓力，沒有成為全社會性。

文章指，暴力示威所造成的負面衝擊越來越多。（資料圖片）

造成的負面衝擊越來越多

文章形容，西方輿論對香港社會仍然有巨大影響，他們接觸到的同情反對派和示威者的媒體人普遍沒有看懂香港社會與美英利益的不同，沒有或者不願意去想美英可能會利用甚至害香港，而內地和香港才是真正的利益共同體。罷課等新事態將對局勢構成什麼樣的動向，是不確定的。

文章結尾道，香港持續兩個多月的動盪已經對經濟造成嚴重影響，尤其是全面衝擊了旅遊業，使很多從業者陷入生活困難。暴力示威所造成的負面衝擊越來越多。最重要的是幫助香港廣大市民都認識到它們是動亂本身導致的，而​​不是讓人們對那些衝擊形成錯誤的解讀。由於香港輿論場與西方輿論場連為一體，形成這種認識上的撥亂反正將是重大挑戰。